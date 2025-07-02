Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese baskın gerçekleştirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada 10 bin 403 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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