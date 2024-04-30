Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Denizli'de üç ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Pamukkale, Sarayköy ve Çivril ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 8 gram metamfetamin, 99 gram esrar, 15 kullanımlık sentetik kannabinoid, 89 kök kenevir, 4 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 28 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri sürüyor.