Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pamukkale, Sarayköy ve Çivril ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 8 gram metamfetamin, 99 gram esrar, 15 kullanımlık sentetik kannabinoid, 89 kök kenevir, 4 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 28 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

30.04.2024 13:31
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Denizli'de üç ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Pamukkale, Sarayköy ve Çivril ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 8 gram metamfetamin, 99 gram esrar, 15 kullanımlık sentetik kannabinoid, 89 kök kenevir, 4 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 28 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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