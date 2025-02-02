Denizli\'de Yangın: Oto Aksesuar Dükkanı Kül Oldu

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İlbade Mahallesi İzmir Bulvarı'nda Mehmet Elçi'ye ait tek katlı oto aksesuar dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale geldi.