Denizli'de Yük Asansörü Düştü: 1 Ölü - Son Dakika
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Denizli'de Yük Asansörü Düştü: 1 Ölü

Denizli\'de Yük Asansörü Düştü: 1 Ölü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, bir kadın eşinin iş yerinde bindiği yük asansörünün düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.02.2024 15:26
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DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde eşinin iş yerinde bindiği yük asansörü düşen Sabriye Kıranta (38), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında eski MHP Serinhisar İlçe Başkanı Murat Kıranta'ya ait leblebi imalathanesinde meydana geldi. Murat Kıranta'nın eşi Sabriye Kıranta bindikten sonra iş yerindeki yük asansörü düştü. İhbarla olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kıranta, itfaiye ekiplerince asansör kabininden çıkarılıp, Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk annesi Kıranta, burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Denizli'de Yük Asansörü Düştü: 1 Ölü - Son Dakika
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