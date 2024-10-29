Denizli\'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Güncel

(ANKARA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 24 Ekim Perşembe günü Denizli'de çıkan orman yangınına müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, 24 Ekim Perşembe günü Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde başlayan orman yangını devam ediyor. Karacabey'in yangına ilişkin açıklaması şöyle:

"Denizli'de devam eden orman yangınında tek bir ağaç dahi yanmasın diye karadan ve havadan var gücümüzle müdahale ediyoruz. Arazi şartları zorlu olsa da #YeşilVatan'ın yılmaz neferlerinin azmiyle tez vakitte ferahlatan haberi vermek için mücadelemiz devam ediyor."