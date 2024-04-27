Denizli Genç Mucitler Yarışması'nda Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Denizli Genç Mucitler Yarışması'nda Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

Denizli Genç Mucitler Yarışması\'nda Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 6. Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışma, öğrencilerin inovasyon, teknoloji, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, tasarım ve ihracat gibi konularda farkındalık kazanmalarına katkı sağladı. Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve liselerden 1500'ün üzerinde başvuru yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu takdim etti.

27.04.2024 09:21  Güncelleme: 09:23
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Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 6. Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yarışmanın öğrencilerin henüz genç yaşlarda inovasyon, teknoloji, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, tasarım ve ihracat gibi konularda farkındalık kazanmalarına zemin hazırladığını kaydetti.

Yarışma için il genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerden 1500'ün üzerinde başvuru alındığını dile getiren Memişoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

İnovatif fikirler ilkokul kategorisinde Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz İlkokulu öğrencisi Eylül Tepekule, ortaokul kategorisinde Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Elif Öykü Asiltürk, lise kategorisinde DOSTEK Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kasım Uskutoğlu birincilik elde etti.

Yarışmanın dijital oyun içerik geliştirme lise kategorisinde DOSTEK Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Konak, ortaokul kategorisinde Hayırseverler Ortaokulu öğrencisi Melek Naz Yumlukaya birinci oldu.

Dereceye girenlere ödüllerini TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli Genç Mucitler Yarışması'nda Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi - Son Dakika

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