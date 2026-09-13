Denizli Merkezefendi\'de çocuklara iklim ve çevre farkındalık etkinliği yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenledi???????.

Sümer Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, COP31 hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından stant kuruldu.

Burada vatandaşlara iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, "iklim ağacı"na iklim değişikliğiyle ilgili yazılan dilek ve mesajları astı.

Çocukların hazırladığı tohumlar gelenlere dağıtıldı.

Etkinlikte ekran süresi mini anketi uygulanarak çocukların dijital alışkanlıkları konusunda farkındalık oluşturuldu.

Sosyal çalışmacı ve Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcisi Yasemin Özdemir, AA muhabirine stantta COP31 çalışmalarının yanı sıra Çocuk Hakları Komitesinin faaliyetlerini anlattıklarını söyledi.

Çocuk Hakları Komitesine katılmak isteyen çocukları çalışmalara davet ettiklerini aktaran Özdemir, "Hem Denizli halkına bilgilendirme sağlıyoruz hem de Çocuk Hakları Komitesine katılmak isteyen çocuklarımızı komitemize bekliyoruz." dedi.

Özdemir, COP31 kapsamında karbon ayak izi ve dijital ayak izi konularına dikkati çektiklerini belirterek, teknolojinin kullanımında enerji tasarrufuna ilişkin hususların bulunduğunu anlattı.