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Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi Kanalyolu mevkisinde kaçak kazı yapan M.P ve A.M isimli şüpheliler, Buldan İlçe Jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde dedektör, sikkeler ve antik döneme ait madeni paralar bulundu ve gözaltına alındılar.

Denizli\'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı
11.01.2024 - 14:16,
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Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Yenicekent Mahallesi Kanalyolu mevkisinde kaçak kazı yapan M.P ve A.M, Buldan İlçe Jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Üzerlerinde dedektör, sikkeler ve antik döneme ait madeni paraların bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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