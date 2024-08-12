Denizli\'nin Buldan ilçesinde tır devrildi, sürücü yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
A.D. yönetimindeki 42 ADV 50 plakalı saman yüklü tır, Bozalan Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.
Kaza nedeniyle saman balyaları yola savruldu.
Yaralanan sürücü ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı, karşı şeritten gidiş geliş şeklinde sağlandı.
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