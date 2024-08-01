Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu

Denizli\'nin Tavas ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan bir evde, darp izleri bulunan bir kadın ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri ise evde arama yaparak şüphelileri yakaladı. Kadının eşi de gözaltına alındı.

01.08.2024 12:47
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Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'taki tek katlı müstakil evden bağırışıma sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri evin salonunda hareketsiz yatan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi tespit edilen Müge E'nin (34) öldüğünü belirledi.

Üç çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha sonra jandarma ekipleri evde dedektör köpeğinin yardımıyla arama yaptı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden araçla ayrıldığını belirlediği F.Y. (33), S.S. (42) ve A.K'yi (22) düzenlediği operasyonla yakaladı.

Sağlık ekiplerine olaydan kısa süre önce ihbarda bulunduğu belirtilen ve evde bulunamayan Müge E'nin eşi Mehmet Ali E'nin (36) de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, yürüttüğü çalışma sonucu Mehmet Ali E'yi de gözaltına aldı. Böylece gözaltındaki şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.

Daha önce düştüğü için bir kolu alçıda olduğu belirtilen Mehmet Ali E'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, cezaevinde bulunduğu sırada eşinin kendisi aldattığını, olay anında evde çıkan tartışmada sinirlendiği için demir sopayla eşini darp edip evden ayrıldığını, sonra sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi.

Mehmet Ali E'nin kentte karıştığı bir yaralamalı trafik kazasının ardından girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye edildiği, uyuşturucu kullanmaktan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Denizli, Tavas, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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