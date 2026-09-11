Denizli Pamukkale'de motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı, 20 yaşındaki sürücü öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde plakası belirlenemeyen otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Fatmanur Tuyji (20) hayatını kaybetti. Polis, kaçtığı belirtilen otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda seyir halindeki Fatmanur Tuyji (20) yönetimindeki 09 AON 026 plakalı motosiklete çarptı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Tuyji'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tuyji'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Polis, kaçtığı belirtilen sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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