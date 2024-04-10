Denizli Protokolü, Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli Protokolü, Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı

Denizli Protokolü, Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı

Denizli'de Delikliçınar Yeni Camisinde kılınan bayram namazının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler, cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşmaya katılan protokol üyeleri, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Vali Coşkun daha sonra Denizli Devlet Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı.

10.04.2024 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli protokolü, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Delikliçınar Yeni Camisinde kılınan namazın ardından cami avlusunda bayramlaşma düzenlendi.

Bayramlaşmaya Vali Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da katıldı.

Vali Coşkun ve beraberindekiler camiden çıkan vatandaşlar ile bayramlaştı. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Coşkun daha sonra Denizli Devlet Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı.

Kaynak: AA

Denizli, Cami, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli Protokolü, Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro ile 5. kez görüştü
    09:39 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro ile 5. kez görüştü

    Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 5. kez yüz yüze görüştü. İki lider, diplomatik ilişkilerin düzelmesi ve işbirliği konularını ele aldı. Petro, siyasi barışın her iki ülkeye katkı sağlayacağını belirtirken, Maduro da Kolombiya'ya her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

  • Zonguldak'ta Ramazan Bayramı Sabahı Silah Atma Geleneği Devam Ediyor
    09:34 Zonguldak'ta Ramazan Bayramı Sabahı Silah Atma Geleneği Devam Ediyor

    Zonguldak'ta Ramazan Bayramı sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehir merkezinde bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Polis ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti ve vatandaşlar geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu ve polis ekipleri çalışma başlattı.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
    09:34 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

    AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında, Ramazan ayının hüznünü geride bırakarak bayrama ulaşmanın sevincini paylaştıklarını belirtti ve bu mübarek ay boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını niyaz etti. Ayrıca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince milletle bir ve beraber olma bahtiyarlığını yaşadıklarını ve bu beraberliğin Ramazan'ın sevinci ve kardeşlik iklimiyle bereketlendiğini ifade etti. Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın tüm insanlığın hayrına ve esenliğine vesile olmasını diledi.

  • Muharrem İnce, Yalova'da Bayram Namazını Kıldı
    09:32 Muharrem İnce, Yalova'da Bayram Namazını Kıldı

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı nedeniyle memleketi Yalova'da Elmalık Köyü Camii'nde bayram namazını kıldı. İnce, cami avlusunda köylülerle bayramlaştıktan sonra mezarlık ziyareti yaparak ailesinin bayramını kutladı.


09:15 Ameliyattan çıkan Özgür Özel’in yeni imajı Ameliyattan çıkan Özgür Özel'in yeni imajı
08:23 Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
08:22 AK Parti’den MHP’ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı
08:11 Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
21:15 ’’İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor’’ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama ''İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor'' iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
09:28 Survivor All Star’da Nagihan ve Seda Arasında Tartışma Çıktı Survivor All Star'da Nagihan ve Seda Arasında Tartışma Çıktı
08:13 Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes’da Feyza Civelek’in kombini alay konusu oldu Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu
07:40 Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor
00:42 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok
00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı ’’TRT Genel Müdürü’’ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı ''TRT Genel Müdürü'' iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:52 Bakan Bolat’tan, ’’İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi’’ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, ''İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?'' sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 09:39:39. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli Protokolü, Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement