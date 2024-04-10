Denizli protokolü, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.
Delikliçınar Yeni Camisinde kılınan namazın ardından cami avlusunda bayramlaşma düzenlendi.
Bayramlaşmaya Vali Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da katıldı.
Vali Coşkun ve beraberindekiler camiden çıkan vatandaşlar ile bayramlaştı. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Vali Coşkun daha sonra Denizli Devlet Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı.
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 5. kez yüz yüze görüştü. İki lider, diplomatik ilişkilerin düzelmesi ve işbirliği konularını ele aldı. Petro, siyasi barışın her iki ülkeye katkı sağlayacağını belirtirken, Maduro da Kolombiya'ya her türlü desteği vereceklerini ifade etti.
Zonguldak'ta Ramazan Bayramı sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehir merkezinde bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Polis ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti ve vatandaşlar geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu ve polis ekipleri çalışma başlattı.
AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında, Ramazan ayının hüznünü geride bırakarak bayrama ulaşmanın sevincini paylaştıklarını belirtti ve bu mübarek ay boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını niyaz etti. Ayrıca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince milletle bir ve beraber olma bahtiyarlığını yaşadıklarını ve bu beraberliğin Ramazan'ın sevinci ve kardeşlik iklimiyle bereketlendiğini ifade etti. Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın tüm insanlığın hayrına ve esenliğine vesile olmasını diledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı nedeniyle memleketi Yalova'da Elmalık Köyü Camii'nde bayram namazını kıldı. İnce, cami avlusunda köylülerle bayramlaştıktan sonra mezarlık ziyareti yaparak ailesinin bayramını kutladı.
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