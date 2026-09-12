Denizli Sarayköy'de kaybolan Alzheimer hastası Hasan Caylak için arama sürüyor
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Caylak için kayıp ihbarı yapıldı. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları kapsamında arazi dronla havadan da taranıyor.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hasan Caylak için kayıp ihbarında bulunuldu.
İhbar üzerine AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, Caylak'ın son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı.
Arama çalışmaları kapsamında arazi dronla havadan da taranıyor.
Kaynak: AA
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