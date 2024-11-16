Denktaş'ın Yaşamı Londra'da Sergileniyor - Son Dakika
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Denktaş'ın Yaşamı Londra'da Sergileniyor

Denktaş\'ın Yaşamı Londra\'da Sergileniyor

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sergisi, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açıldı.

16.11.2024 22:46
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın fotoğrafları ile Kıbrıs tarihi ve şahsi hayatına ilişkin sözlerinin yer aldığı "Denktaş in London" sergisi, İngiltere'nin başkenti Londra'da izlenime sunuldu.

Londra Yunus Emre Enstitüsü'ndeki (YEE) serginin açılışına, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Londra YEE Direktörü Mehmet Karakuş, sergiyi hazırlayan Mine Kar ve Cem Kar ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Ertaş, buradaki konuşmasında,"Burada büyük bir emek var ve bu emek, sadece bir hayatı değil bir davanın hikayesini anlatıyor. Biz burada kendisini ülkesine adamış bir liderin hayatını görmüyoruz, aynı zamanda zarif bir beyefendinin hayatını, bir barış insanının hayatını, insanı merkeze koyan, duygu yönü güçlü bir bireyin hayatını görüyoruz." dedi.

Denktaş'ın ülkesi için her türlü mücadeleyi veren kararlı bir isim olduğunu dile getiren Ertaş, Denktaş'ın 1983'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmanın Türk diplomatlar için de bir ders niteliğinde olduğunu söyledi.

Ertaş, Denktaş'ın sadece Kıbrıs Türkleri için değil milyonlarca Türk için de ilham kaynağı olduğunu belirtti.

KKTC'nin Londra Temsilcisi Keskin de Denktaş'ın Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir iz bıraktığını vurgulayarak, "Denktaş bir hukukçu, bir politikacı ve bir diplomat olarak tüm hayatını Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasına adadı." diye konuştu.

Denktaş'ın herkesin saygısını kazanmış bir şahsiyet olduğunu belirten Keskin, "Bu sergi, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini de anlatmış oluyor." dedi.

Keskin, Denktaş'ın oğlu ve eski KKTC Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş'ın gönderdiği mesajı okudu.

Londra YEE Direktörü Karakuş, serginin Denktaş'ın sanatçı yönünü de anlattığına dikkati çekerek, "Bu anlamda, Türk kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtan bir kurum olarak böyle bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Sergiyi hazırlayan Cem ve Mine Kar da serginin Denktaş'ın fotoğraf arşivindeki 50 bine yakın fotoğraf arasından seçilen 250 fotoğraftan oluştuğunu söyledi.

İkili, fotoğrafların yanında o anlara ilişkin Denktaş'ın sözlerinin de yer aldığını belirtti, serginin internet ortamında da gezilebileceğini ifade etti.

Kıbrıs tarihini de anlatan sergide, Denktaş'ın kendi kamerasıyla çektiği fotoğraflar da yer alıyor.

Londra YEE'de 30 Kasım'a kadar açık kalacak sergi, hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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