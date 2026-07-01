Depozito Yönetim Sistemi İstasyonları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Depozito Yönetim Sistemi İstasyonları Yoğun İlgi Görüyor

Depozito Yönetim Sistemi İstasyonları Yoğun İlgi Görüyor
01.07.2026 14:27
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Mersin ve Osmaniye'deki geri dönüşüm istasyonlarına ilgi arttı, vatandaşlar iade yaparak teşvik alıyor.

Mersin ve Osmaniye'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca devreye alınan Depozito Yönetim Sistemi istasyonlarında hareketlilik yaşanıyor.

Ülke genelinde devreye alınan sistem kapsamında, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir markette konuşlu istasyona giden vatandaşlar, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) iade makinesi önünde sırasını bekliyor.

Sırası gelen vatandaşlar, DOA logosu bulunan plastik, cam şişe ve alüminyum ambalajlarını DOA uygulamasıyla entegreli iade makinelerine bırakıyor.

İşlemler sonrasında iade bedeli, vatandaşların uygulamadaki dijital cüzdana yükleniyor.

"Bugün gerçekten iyi bir yoğunluk var"

Marketteki istasyon sorumlusu Cüneyt Zorlular, AA muhabirine, sistem sayesinde vatandaşların her iade ettikleri ambalaj için 1 lira teşvik bedeli aldığını söyledi.

İstasyonların ilgi gördüğünü anlatan Zorlular, "Bugün gerçekten iyi bir yoğunluk var. Bu kadar hareketlilik olmasını beklemiyorduk. Pet ve cam şişe ile teneke kutularda DOA logolu olanların hepsini makine kabul ediyor. Herkes atıklarını getirip buraya atmalı. Doğayı koruma adına da iyi oluyor." diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de vatandaşlar, bazı marketlere konulan DOA iade makinelerini kullanmaya başladı.

Vatandaşlar ellerindeki plastik, cam şişe ve alüminyum ambalajları iade makinelerine bırakarak ürün bedelini dijital cüzdanlarına alma şansı buluyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Osmaniye, Ekonomi, Plastik, Mersin, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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