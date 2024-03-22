Deprem bölgelerinde ekim sezonu başladı, girdi maliyetleri çiftçileri zorluyor

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DİLAN KUTLU

Deprem bölgelerinde ekim sezonu başladı… Akaryakıta gelen zamların üreticileri zorda bıraktığını söyleyen Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, "İnsanlar az maliyetli ama çok kazanabileceği, zarar etmeyeceği yerlerde ürünleri ekmek ister. Bunun yanı sıra ekilişlere baktığımız zaman patateslerde artış var. Yer fıstığında artış var. Tütün de artış var" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir yıl geçerken, çiftçilerin ekim sezonu başladı. Girdi maliyetlerine gelen zamlar nedeniyle, üreticilerden üretimden çekiliyor.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Hatay'da üretim sezonunun başladığını söyledi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Okay şunları söyledi:

"Tarım sektörü aynı şekilde sorunları ilke boğuşmaya devam ediyor. Bizim en büyük sorunumuz girdi maliyetlerinin yüksek olması. Bu maliyetler altında çiftçinin işletmesini çevirememesi, üretimden kopması. Yeni yatırımlar yapamaması gibi birçok sorunu bünyesinde bulunduruyor.

"TOHUM FİYATLARI ARTTI"

Son dönemde et fiyatları süt fiyatları artıyor bunun hepsinin ana sebebi çiftçimin üretim maliyetlerinin katlanarak artması. Bunların başında akaryakıt fiyatları geliyor. Tohum fiyatları geliyor. Özellikle işçilik maliyetleri geliyor. Dövizdeki artışın ithalata yansıması sebebiyle ilaçtı, gübreydi mazottu hepsinin ana hammaddeleri yurtdışından temin ediliyor.

"17 KİLOLUK MISIR TOHUMU 3 BİN 200 TL"

Geçen sene pamuk tohumu bin 600 TL civarındaydı (Her bir torba 5,5 dönüm yer ekiyor.) Bu sene 3 bin 200 TL civarında. Ortalama 17 kiloluk mısır tohumu geçen sene 3 400 bin TL civarındaydı bu sene 7 bin 200 TL civarında.

"AZ MALİYETLİ ÜRÜNLERİN EKİMİ YAPILIYOR"

Bunun yanı sıra ekilişlere baktığımız zaman patateslerde artış var. Yer fıstığında artış var. Tütün de artış var. İnsanlar az maliyetli ama daha çok kazanabileceği, zarar etmeyeceği ürünleri ekmek istiyor. Bu nedenle girdi maliyetlerimizde yüzde 100 artış var."