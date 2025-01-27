Bursa\'daki deprem anı kamerada

Güncel

Herkes bu pozisyonu tartışıyor

Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum

Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail\'e sevkiyat yaptı

"Yapı" ve Galatasaray için ortalığı karıştıracak sözler

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 13.43'te yaşanan 4.0 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı. Kısa süren deprem 9.74 kilometre derinlikte yaşandı.

PANİKLE KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTILAR

Deprem anında binalarda bulunanlar kendilerini dışarıya attılar. Sarsıntı en çok Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınlarını etkiledi. Vatandaşlar acil önünde kısa süreli toplandılar.

KEDİLERİNİ DE ALIP ÇIKTI

Merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde eğitim kurumlarının bulunduğu binadakiler de kendilerini dışarı attılar. Bir eğitimci kedilerini de alıp dışarıya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar hemen kendisini dışarıya attı. Paniğin geçmesiyle vatandaşlar yeniden evlerine ve işyerlerine girdi.