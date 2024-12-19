Deprem Davasında Adalet Talebi

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Nevşehir Rehberler Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin davada, sanıkların en ağır cezayı almaları gerektiğini söyledi.

NERO üyesi bazı rehberler, ellerinde depremde hayatını kaybeden rehberlerin olduğu fotoğraflarla, Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden Paşabağı Ören Yeri'nde bir araya geldi.

Onur, burada yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcu ve öğretmenlerin yanı sıra tur rehberinin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği otele ilişkin davanın takipçisi olduklarını belirtti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edilen duruşmalara katılmak için sık sık Adıyaman'a gittiklerini anlatan Onur, şöyle konuştu:

"Bu davanın sadece bizim değil, tüm toplumun vicdanında bir karşılık bulması gerektiğini hatırlatıyoruz. Bu otelde çocuklar, gencecik hayatlar, suçsuzlar öldü. Bu otelde ölenler rant uğruna öldü. Kaybettiklerimizin hatırası önünde bir kez daha haykırıyoruz. Bu acıyı, kaybı, ihmalleri unutturmayacağız. Adalet arayışımız bitmeyecek. Tüm sorumlular, suçlarının karşılığını alana kadar mücadelemiz devam edecektir."

Bilirkişi raporlarının otelin yapımında ve işletmesindeki birçok kusuru ortaya koyduğunu kaydeden Onur, sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.