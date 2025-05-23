Deprem Davasında Tutuklama Talebi Reddedildi

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Has-El Sitesi B Blok'un yıkılması sonucu 35 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Soruşturma sürecinde müteahhit Hüseyin Aydın, 17 Şubat 2023'te tutuklandı ancak 20 Kasım 2023'te adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Hüseyin Aydın, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş ve statik fenni mesul Fidan Turnalı hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklardan Hüseyin Aydın, başka deprem davasından tutuklu sanık Sıtkı Okumuş, müdahiller ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. "Sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz" Müşteki avukatlarından Erdem Gökpınar, önceki beyanlarını tekrarlayarak, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Gökpınar, "Sanıkların asli kusurlu oldukları açıktır, kaçma şüpheleri bulunmaktadır. Bu nedenle sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz. Ayrıca, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Müşteki avukatlarından Turan Cihad Akben, sanıklardan şikayetçi olduklarını yineleyerek, şöyle konuştu:

"19 Mayıs Üniversitesi bilirkişi raporuna göre malzeme kalitesizliği tespit edilmiştir ve bundan sanık Hüseyin Aydın ile fenni mesul sorumludur. Fenni mesul halen duruşmaya katılmamıştır, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını talep ediyoruz. Binada 35 kişi hayatını kaybetmiştir ancak dosyada tutuklu sanık bulunmamaktadır. Bu durum kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Sanık Hüseyin Aydın'ın tutuklu yargılanmasını istiyoruz."

Duruşma 2 Ekim'e ertelendi

Cumhuriyet Savcısı ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanması yönündeki talepleri reddederek, eksiklerin giderilmesi için davayı 2 Ekim'e erteledi.