Deprem Haritası Stratejik Rehber

6 Nisan 1920

1- MTA'nın Türkiye Diri Fay Haritası afet yönetiminden enerji yatırımlarına stratejik rehber olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan:

"Harita, deprem tehlike ve risk analizlerinden afet yönetimi, acil durum planlaması ve zarar azaltma stratejilerinin geliştirilmesine, mekansal planlamadan kentsel dönüşüm uygulamalarına, enerji yatırımlarından ulaşım projelerine, barajlardan kritik altyapı tesislerine önemli bir referans niteliği taşıyor"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

2- Cezaevleriyle ilgili Adalet, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları koordinasyonuna ağırlık verilecek

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı Mustafa Alkayış:

"Bir yenilik yaparak, sağlığa erişim noktasında Sağlık Bakanlığı, güvenlik tedbirleri açısından da İçişleri Bakanlığı yetkililerimizi Alt Komisyonumuza davet ettik. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızla toplantı yaptık"

"Yakında 3 Bakanlığımızın yetkilileriyle yine bir toplantı yapacağız. Eş güdümü sağlayıp çalışmaları devam ettireceğiz. 3 bakanlığımızın temsilcilerinin bir arada olması işbirliğini artıracaktır"

(Kemal Karadağ/TBMM)

3- Hakim ve savcılara yeni uyarma cezası

Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması, idari yaptırım gerekçesi olacak

Yeni düzenleme, yargılamaların uzamasını da engelleyecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

4- Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 450 bine yaklaştı

Artışını sürdüren hibrit otomobil sayısı da mayıs ayı itibarıyla 825 bin 189'a çıktı

(Serhat Tutak/Ankara)

5- Türk savunma sanayisi ülke ihracatına güç katıyor

İSO 500 listesinde yer alan savunma ve havacılık şirketleri, ihracat performanslarıyla da Türkiye sanayisinin öne çıkan kuruluşları arasında yer aldı

Geçen yıl 2,9 milyar dolarlık ihracat yapan ARCA, sektörde liderliğe ulaşıp, genel ihracat sıralamasında 5'inci oldu

TUSAŞ 1 milyar doların üzerindeki ihracatla 14'üncü sırada yer aldı

Otokar, ROKETSAN ve ASELSAN da ihracat sıralamasında ilk 30 şirket arasına girdi

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara)

6- IEA Başkanı Birol, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün stratejik hale geldiğini belirtti:

"İklim değişikliği liderlerin gündeminde daha da aşağı kayarsa, bu durum küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirlerin ve atılacak adımların zaafa uğramasına neden olabilir. Türkiye bu anlamda son derece önemli ve stratejik bir görev üstleniyor"

"(Orta Doğu'daki savaş) Ekonomik faturayı en fazla ödeyecek ülkeler Orta Doğu'da Irak ve Bahreyn gibi finansal kasları çok güçlü olmayan ülkeler. İki büyük ekonomik güç olan ABD ve Çin, bundan fazla etkilenmedi. Bu açıdan savaşın ekonomik etkileri asimetrik oldu"

(Nuran Erkul/Londra)

7- İngiltere İşçi Partisinin eski lideri Corbyn, Starmer döneminde fırsatların kaçtığını söyledi:

"Britanya'da hala çok korkunç seviyede çocuk yoksulluğu var. Medeni haklarımız hala saldırı altında. Hükümetimiz İsrail'e silah satışını ve Gazze'deki savaşa desteğini sürdürüyor"

"(Starmer) Kendisi insanların ona karşı samimiyetsiz olduğunu söylüyor. Bu hissi biliyorum"

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Fed'in "maestrosu" modern kapitalizmi şekillendiren ekonomik mirasıyla hatırlanacak

Alan Greenspan, 18 yılı aşkın bir süre boyunca oturduğu Fed başkanlığı koltuğundan finans sistemine yön verirken, arkasında başarılar, yapısal dönüşümler ve kriz eleştirileriyle dolu karışık bir iz bıraktı

Kendine has kriz yönetimi ve serbest piyasaya olan inancıyla bilinen ünlü ekonomist, ABD ekonomisinin tarihindeki en uzun soluklu büyüme dönemlerinden birinde merkez bankasına liderlik etti

(Dilara Zengin Okay-Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington)

9- Rus turistlerin Türkiye ilgisinin bu yaz da sürmesi bekleniyor

Rusya Tur Operatörleri Birliğine göre, Türkiye bu yaz Rusya'daki yurt dışı tur rezervasyonlarında yüzde 57 payla ilk sırada yer alıyor

Körfez ülkelerine yönelik satışların durması ve Avrupa'daki vize-kontrol zorluklarının Rus turistin Türkiye tercihinin yaz boyunca güçlü kalmasını desteklemesi bekleniyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova) (Grafikli)

10- Kentsel dönüşüm çalışmaları ve afetler modüler yapılara ilgiyi artırdı

Yapı elemanlarının fabrika ortamında üretilip sahada montajının yapılmasına dayanan prefabrik ve modüler sistemler, giderek yaygın hale geliyor

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Stratejik Yönetim ve Planlama Direktörü Yücel Çebi: "Geleneksel inşaat sektörü, sürdürülebilirlik ve teknolojinin de etkisiyle modüler yapılara yönelme sürecinde"

(Seda Tolmaç/Ankara)

11- Yapay zeka uçak kokpitinde zamanla yerini alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sezer Cihan Kesken: "Havacılıkta tek pilotlu uçuş sistemi veya yerden yapay zeka destekli uygulamalarla uçağın uçurulması gündem olsa da son karar alıcının her zaman bir insan ya da pilot olacağını düşünüyorum. Önce kargo uçaklarında bu denenebilir, sonra insansız uçuşlara geçilebilir"

Bilişim uzmanı Emre Özcan: "Havacılık sektöründe özellikle insan gücüyle yürütülen, rutin kararların alındığı operasyon kontrol merkezleri, çağrı merkezleri, uçuş destek operasyonları ve bakım destek merkezlerinde önemli değişimler yaşanacak. Sebep ve sonuç ilişkisi belirli olan süreçlerde yapay zeka, otomasyon sayesinde işleri hızlandırabiliyor ve verimliliği artırabiliyor"

(Kenan Irtak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Türk balerin Nilay Tahiroğlu, Bolşoy Sahnesinde yarışacak

Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda ön elemelerden muaf tutulan Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu, 35 ülkeden 362 dansçının katılacağı organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek

Tahiroğlu: "İlk kez Bolşoy'da bir yarışmaya katılıyorum. Çok önemli dansçıların yarıştığı bir bale yarışması. İnşallah ödülle dönerim"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Türkiye'nin uluslararası eğitim ve PISA karnesinde ciddi ilerleme tespiti

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu:

"Türkiye kademeli olarak OECD ve okuma becerileri, matematik, fen bilimleri gibi alanlarda farkı kapatıyor. OECD Genel Sekreteri de özellikle altını çizdi, Türkiye hala yükselme evresinde"

"Özellikle daha çok kitap okuma alışkanlığı, yeni Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle beraber çok kapsamlı bir eğitim modelinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu değişikliklerin de halihazırda açıklanacak PISA sonuçlarına göre iyileşme gösterdiğini görüyoruz. OECD de Türkiye'nin bu derece bir gelişim gösteren nadir ülkelerden biri olduğu ifade ediliyor"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Küresel ısınma dolu fırtınalarını kutuplara kaydırıyor, tarımsal riskler değişiyor

Bilim insanlarının yaptığı araştırma, küresel ısınmanın dolu fırtınalarının görüldüğü bölgeleri kutuplara kaydırabileceğini ve bunun bazı tarım ürünlerini olumsuz etkileyebileceğini gösterdi

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan: "Akdeniz havzasında dolu daha seyrek görülebilir ancak oluştuğunda çok daha şiddetli olabilir. Kuzey bölgelerde sıklık artabilir. Tarımla uğraşan kesimlerin dolu tahminlerini geçmişe göre çok daha yakından takip etmesi gerekecek"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

15- Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu Messi, Mbappe'nin takibinde

Turnuvadaki tüm zamanların gol krallığında Messi ile Mbappe yarışıyor

Arjantinli futbolcu Messi, Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası gol rekorunu 18 gole ulaşarak kırdı

Zirveye yerleşen Messi'yi Fransız futbolcu Mbappe de turnuvadaki gol krallığı yarışında 16 golle takip ediyor

(Fatih Erel/Philadelphia) (Grafikli)

16- Olimpiyat şampiyonu Busenaz'dan geleceğin şampiyonlarına "hedeflerinizden vazgeçmeyin" tavsiyesi:

"Genç boksörler bizim yolumuzdan gelmek istiyor ama bizim yolumuz da öyle güllük gülistanlık değildi. Onların da çok çalışması lazım. Sakatlanabilirler, kötü şeyler olabilir, yenilebilirler ama hiçbir zaman hedeflerinden vazgeçmemeleri lazım"

(Bilal Kahyaoğlu/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu "Okyanus Yedilisi"nin 6. etabına kilitlendi:

"Beni yaklaşık 30-35 kilometrelik bir parkur bekliyor. Oldukça güçlü bir akıntı var ve belli yerlerde tam tersi yönünüze geliyor. Bunu aşmak zaten bu kanaldaki en büyük zorluklardan bir tanesi. Aynı zamanda köpek balıkları var. Ümit ediyorum ki ben onlarla hiç karşılaşmayacağım"

(Mustafa Güngör/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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