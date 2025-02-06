Deprem Töreni: Ulaşıma Hızlı Yeniden Başlama - Son Dakika
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Deprem Töreni: Ulaşıma Hızlı Yeniden Başlama

Bakan Uraloğlu, deprem sonrası ulaşım altyapısının hızlıca inşa edildiğini vurguladı.

06.02.2025 15:46
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(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı nedeniyle paylaştığı mesajda, "İlk günden itibaren deprem bölgelerimizin zarar gören ulaşım ve altyapı ağlarını yeniden hızlıca inşa ettik. İmar ve ihya çalışmalarımızla yolları, havalimanlarını, demiryollarını ve haberleşme altyapısını yeniden ayağa kaldırdık" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı. Uraloğlu, "İlk günden itibaren deprem bölgelerimizin zarar gören ulaşım ve altyapı ağlarını yeniden hızlıca inşa ettik. İmar ve ihya çalışmalarımızla yolları, havalimanlarını, demiryollarını ve haberleşme altyapısını yeniden ayağa kaldırdık. Asrın birlikteliği ile bölgemize umut, insanımıza güven olduk. Tüm kayıplarımıza rahmetle…" dedi.

Kaynak: ANKA

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