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Depremde 100 Kişinin Hayatını Kaybeden Apartmanın Arsa Sahibi Yakalandı - Son Dakika
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Depremde 100 Kişinin Hayatını Kaybeden Apartmanın Arsa Sahibi Yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada firari olarak aranan arsa sahibi Nurettin Özcan, İstanbul'da yakalandı. Özcan, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Depremde 100 Kişinin Hayatını Kaybeden Apartmanın Arsa Sahibi Yakalandı
27.01.2024 - 11:35,
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada firari olarak aranan arsa sahibi Nurettin Özcan, İstanbul'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdikleri rutin asayiş uygulamaları sırasında şüpheli ve tedirgin davranış sergileyen bir kişiyi durdurdu.

GBT kontrolünde Nurettin Özcan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Diyarbakır'da yıkılan ve 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'na yönelik devam eden davada 18 Ocak'ta hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık olduğu belirlendi.

Sanık Özcan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da 100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin görülen davada, sanık Nurettin Özcan'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA
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