Depremde 151 Kişiye Mezar Olan Palmiye Sitesi Davasında Savcı, 3 Sanığa 22 Yıl 6'şar Ay Hapis Cezası İstedi

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 151 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi davasında savcı, esas hakkındaki mütalaasında müteahhitler Ali Babaoğlu ve Hacı Mehmet Ersoy ile jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Palmiye Sitesi'nde annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, ANKA'ya yaptığı değerlendirmede, sanıkların "olası kastla" yargılanması gerektiğini belirtti. Karslı, "Bizim canımız, kaybettiğimiz 151 insanın hayatı bu kadar değersiz olmamalı" dedi.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Palmiye Sitesi'ne ait üç bloğun yıkılması sonucu 151 kişi yaşamını yitirmiş, 16 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Ali Babaoğlu, Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Aralık 2024'te görülen ikinci duruşmada tutuklandı. Ancak Ersoy, 17 Ocak'ta "kocama hali" gerekçesiyle tahliye edildi. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak'ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy hakkında yeniden tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkardı. Ancak Ersoy, yakalama kararına rağmen kayıplara karıştı.

Palmiye Sitesi'nin dördüncü duruşması bugün Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görüldü. Duruşmaya tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz olarak yargılanan sanık Ömer Tarakçıoğlu, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık göndermede bulundu

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 3 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, son sözünde Manolya Sitesi davasındaki gelişmeye atıfta bulunarak, " Mado'nun sahibi olsaydım, 3. bilirkişi raporunu alırdınız" dedi. Ancak Mahkeme Başkanı'nın, "Mado'nun bu dosyayla ilgisi yok" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

Mağdur ailelerden mütalaaya tepki

Palmiye Sitesi'nde annesi Şerife, babası Alper ve kardeşi Kerem'i İrem Türkmener Karslı, duruşmayı ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Sanıkların 'bilinçli taksirle' cezalandırılması bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur. Savcı bu yönde mütalaa verdi; ancak Ali Babaoğlu özelinde, Palmiye Sitesi'nde fenni mesul, statik proje müellifi, inşaat mühendisi, şantiye şefi ve müteahhitlik görevlerinin tamamını kendisinin üstlendiğini biliyoruz. Bu nedenle 'olası kast' ile cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz. Hacı Mehmet Ersoy halen firarda. Devletin ve emniyet birimlerinin, yakalanması için gerekli tüm adımları ivedilikle atmasını talep ediyoruz. Bir sonraki duruşma karar duruşması olacak. Umuyoruz ki hak ettikleri cezaları alırlar. Bizim canımız, kaybettiğimiz 151 insanın hayatı bu kadar değersiz olmamalı."