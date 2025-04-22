Depremde 19 Kişiye Mezar Olan Ermeç Apartmanı Davası... Ailesini Kaybeden Erdoğan: "Biz, Depremden Sonra Zaten Onlarla Beraber Gömüldük"

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili olarak binanın müteahhitleri Hasan Hüseyin Ermeç ve Abdulvahap Gündoğan ile fenni mesul Metin Karataş hakkında dava açtı. Ayrıca, dönemin Malatya Belediyesi'nde görev yapan inşaat mühendisleri Alper Yiğit ve Ahmet Özer ile İmar İşleri Müdür Vekili Duran Özdemir hakkında da "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçlamasıyla dava açıldı. Her iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.

Ermeç Apartmanı'na ilişkin davanın altıncı duruşması Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler, sanık Duran Özdemir ile taraf avukatları katıldı. Müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Müşteki avukatları da dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesini ve tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti.

İddia makamı, eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların kusur durumunun tespiti için Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimatın dönüşünün beklenmesine ve Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından gönderilen listenin bilirkişilerce inceleme hususunda değerlendirilmek üzere talimat mahkemesine gönderilmesine karar vererek duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

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