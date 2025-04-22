HABER: Mehmet Duran ÖZKAN - KAMERA: Erdal AKBUĞA
(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'na ilişkin davanın altıncı duruşması görüldü. Depremde ailesini kaybeden Mehmet Erdoğan, sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek "Biz, depremden sonra zaten onlarla beraber gömüldük. Bu müteahhitler, ailemle birlikte bizleri de beraberinde öldürdü" dedi.
Binada arkadaşını kaybeden bir genç ise "Şu ana kadar kaç mahkeme oldu, sonuçlanmadı. Bu kadar uzaması bizi derinden etkiliyor. Artık bir karara bağlanması lazım ve suçluların yargılanmasını istiyoruz. Cezası neyse, çeksinler" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Güncel › Depremde 19 Kişiye Mezar Olan Ermeç Apartmanı Davası... Ailesini Kaybeden Erdoğan: 'Biz, Depremden Sonra Zaten Onlarla Beraber Gömüldük' - Son Dakika
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