Furkan Apartmanı Davasında Cezalar Verildi

(ANKARA) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında ikinci karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 7 sanığa 5 yıl 5 ay ile 16 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verdi, 3 sanık beraat etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davada, 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. CHP Gaziantep milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç ile EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da duruşmayı izledi.

Sanıklara, 5 yıl ile 16 yıl arasında değişen cezalar verildi

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan binanın altındaki dükkanın sahibi sanıklar Faik Öğüt ve Eyüp Öğüt'e 14 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti. Eyüp Öğüt kararın ardından tutuklanırken, Faik Öğüt hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Aynı suçtan, apartmanın altındaki dükkan sahibi Nejdet Alpay hakkında 8 yıl 10 ay, proje müellifi ve fenni mesulü Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Müteahhit Hasan Hüseyin Sever ile binanın giriş katındaki otomobil bayisinde çalışan ve enkazdan yaralı çıkan Coşkun Şahin ve otomobil bayisinde çalışan Ömer Şahin hakkında ise beraat kararı verildi. Aranan müteahhit Abdullah Devrim Sever'in dosyası ayrıldı.

Heyet, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan Nizip Belediyesi eski imar işleri müdür yardımcısı Orhan Zoroğlu, inşaat mühendisleri Oktay Aktaş ve Bülent Bilici hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Dönemin imar müdürü Mehmet Aslan yönünden ise zamanaşımı nedeniyle davanın düşmesine hükmedildi.

"Sonunda başardık"

Duruşma çıkışı aileler, sanıkların ceza almasıyla birbirine sarılarak gözyaşı döktü. Bir müşteki, "Sonunda başardık" derken, diğer müştekiler de kararı alkışlayarak "Helal olsun, çok şükür" ifadesini kullandı.

"Mücadeleye henüz yeni başlıyoruz"

Ailelerin avukatlarından Ahmet Engin Sözen ise şöyle konuştu:

"Değerli kamuoyu, bu sabah Nizip'e gelirken aslında Furkan Apartmanı dosyasının karar celsesine geldiğimizi biliyorduk. Aileler de biz avukatlar da bu dosyadan çıkacak kararı merakla bekliyorduk. Hukuken tüm eksikliklere, bizim uzun mücadelemizle gidermeye çalıştığımız usuli eksikliklere ve yanlışlara rağmen, istinaftan dosyanın bozularak gelmesi bize bir umut vermişti.Kamu görevlileriyle diğer sanıkların dosyalarının birleştirilerek yargılanması da bize umut vermişti. Delillerimizi tartışmak, yeni ve daha hakkaniyetli, daha adaletli bir kararın kurulacağına dair çabamızın bir neticeye dönüşmesi için bu süreç bize umut vermişti. Bugün o umudun büyük bir kazanca dönüşebileceğini gördük."

Ama neticeten, 'adaletin sağlandığı bir karar oldu' diyeceğimiz bir durumda henüz değiliz. Bu karar, mücadele ederek neleri kazanabileceğimizin somut bir göstergesidir. Bunu ailelerimizin de, dosyaya giren tüm meslektaşlarımızın da böyle okuması gerekir. Mücadeleye henüz yeni başlıyoruz. Merdivenleri görmüyorduk; şimdi merdivenleri gördük, üstüne bastık. Ama daha birkaç basamağımız var. Belki bir kat çıkacağız, iki kat daha çıkacağız. Bu dosya yeniden istinafa gidecek, yeniden bozulabilir. Bu dosya Yargıtay'a gidebilir.

"Bu dosyaya sahip çıkacağız"

Biz elimizden geldiğince, 6 Şubat depreminde yıkılan Furkan Apartmanı'nın altında kalan her bir can için; tespit edilen 51 canımız ve tespit edilemeyen mülteci canlarımız için de bu dosyaya sahip çıkacağız. Ele ele, hep beraber… O insanlar sahipsiz değil; onlar da can. Onun için tüm halkımızı bu dosyaya ve bu dosya nezdinde tüm deprem dosyalarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bir kez daha tüm kayıplarımızın başı sağ olsun. Hepsinin ruhu şad olsun diyoruz. Bir nebze olsun ailelerimize bir nefes aldıran bir durum olduysa ne mutlu bize."

Ne olmuştu?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Temmuz 2024'te karara bağlanan Furkan Apartmanı davasında, apartmanın altındaki dükkanın sahibi sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay, "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat etti. Fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan'a ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Heyet, aranan sanık müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyasının ayrılmasına ve kolon kesilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Karar, aileler tarafından "Adaleti parayla satın aldılar" ve "Sizin yüzünüzden mezara gidemiyoruz" sözleriyle tepkiyle karşılanmıştı. Dosya daha sonra istinaf mahkemesine taşındı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyanın yeniden görülmesine karar verdi.

Süreç içerisinde, binanın enkazından yaralı olarak çıkarılan ve binanın altında bulunan iş yerinde çalışan Coşkun Şahin ile kardeşi Ömer Şahin hakkında bir tanık beyanı üzerine dava açıldı. Aranan müteahhitler, kamu görevlileri, Şahin kardeşlerin dosyası ile istinaftan bozulan Faik Öğüt, Eyüp Öğüt, Nejdet Alpay ve Yılmaz Şahin Yurtyapan'a ilişkin dosyalar birleştirildi.