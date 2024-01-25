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Depremde ağır hasar gören tarihi kilise restore ediyor - Son Dakika
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Depremde ağır hasar gören tarihi kilise restore ediyor

Adıyaman'daki tarihi Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kilisenin çelik malzemeyle askıya alınması ve üst yapısındaki betonarme örtünün kaldırılması işlemleri gerçekleştiriliyor. Restorasyonun tamamlanmasıyla kilise, aslına uygun bir şekilde tekrar ibadete açılacak.

25.01.2024 - 09:53,
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Depremde ağır hasar gören tarihi kilise restore ediyor

Çelik malzemeyle askıya alınan 323 yıllık kilisede restorasyon sürüyor

ADIYAMAN - 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Adıyaman'daki tarihi Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nde kapsamlı restorasyon yapılıyor.

Süryani Kadim Metropolitliği olan Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi, 6 Şubat Depremlerinde hasar gördü. 1701 yılında yapılan ve çeşitli dönemlerde tadilat geçiren tarihi kilise, 2001 yılında ibadete açılmıştı. Hala Süryani kadim cemaatine hizmet eden Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi, 6 Şubat depreminin ardından ibadete kapandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kapsamlı restorasyon çalışmalarına, lazerle belgeleme işlemi yaparak başladı. Dökülen taşların tasnifinin ardından yapı komple çelik malzemeyle askıya alındı. Restorasyon kapsamında şuan yapının üst yapısındaki betonarme örtünün kaldırılma çalışması yürütülüyor. Yapının röleve projesi çizilerek Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun onayına sunuldu.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, "1701 yılında ilk olarak yapılan daha sonra 1885 ve 1905 yıllarında onarım geçiren Adıyaman'daki Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesindeyiz. Bu yapımız 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden dolayı ağır hasar görmüş bir tarihi vakıf eseridir. Bu eserde depremden sonra ilk olarak lazer tarama yöntemiyle yapının belgeleme işlemleri tamamlandı. Daha sonra yüklenici firmayla güvenlik tedbirleri alındı ve şantiye sahası oluşturuldu. Bundan sonra ki aşamada, bu yapıda meydana gelen dökülen taşların ayıklanması ve tasnif edilmesi işlemi tamamlandı. Daha sonra yapıya zarar verdiğini düşündüğümüz üst betonarme örtünün kaldırılması çalışmalarına başlanıldı. Bu çalışmalar için de yapının özelliğini koruma açısından özellikle bir askıya alınma işlemine ihtiyaç duyuldu. Yapı komple çelik malzemeyle askılama çalışmasına alındı. Bu süreçten daha sonra malzeme analizi çalışmalarına başlanıldı. Malzeme analizi çalışmaları devam ediyor. Yapının röleve projesi çizildi. Şuanda Şanlıurfa kültür Varlıkları Koruma Kurulunun onayına sunuldu. Bizler tüm eserlerde olduğu gibi bu eserimizi de en kısa sürede en sağlam bir şekilde tekrar ibadete açmanın peşindeyiz. Adıyaman'da ki tüm eserlerimiz gibi bu eserde en kısa zamanda aslına uygun bir şekilde ihya edilecek" diye konuştu.

Depremde ağır hasar gören tarihi kilise restore ediyor
Kaynak: İHA
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