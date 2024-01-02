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Depremde Ailesini ve Kızını Kaybeden Kadın Hayata Tutunuyor - Son Dakika
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Depremde Ailesini ve Kızını Kaybeden Kadın Hayata Tutunuyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde kızı, anne ve babasını kaybeden 29 yaşındaki Gamze Bilginer Doğan, hayata tutunmaya çalışıyor. Depremde enkaz altında kalan kızı ve ailesinin acısını yaşayan kadın, hayat mücadelesine devam ediyor. Eşi ve diğer çocuğuyla birlikte zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan depremzede, kızının yaşadığı travma sonucu içine kapanık bir hal aldığını ve yalnızlık hissettiğini ifade etti.

02.01.2024 - 09:44,
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Ailesini ve kızını Ebrar Sitesi enkazında kaybetti...Hayatta kalan eşi ve diğer çocuğu ile hayata tutunuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde kızı, anne ve babasını kaybeden kadın hayata tutunmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 29 yaşındaki Gamze Bilginer Doğan, depremi kendi evinde yaşadı. Deprem günü kocasının Hatay'da bulunduğunu söyleyen depremzede kadın, iki kızının olduğunu bir kızının da depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

Deprem günü iki kızının annesinin evinde olduğunu gece geç saatlerde babasının kızı Işıl'ı eve getirdiğini söyledi. Depremde diğer kızı 9 yaşındaki Ece ve anne Fatma ve baba Bekir Bilginer'in de Ebrar Sitesi'ndeki evlerinde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade eden depremzede kadın, tüm zorluklara rağmen hayat mücadelesine devam ettiğini söyledi.

Depremzede Gamze, "Ben depremde annem, babam ve kızım Ece'yi kaybettim. Ailem 15 yıldır Ebrar Sitesi'nde yaşıyordu. O gece ertesi gün okullar tatil olduğu için annem çocukları almıştı. Orada kalacaklardı o gece depreme orada yakalandılar. Küçük kızım Işıl'da oradaydı ve canı sıkıldığı için uyuyamıyor ve ödevlerini bitiremediğini söyleyip eve gelmek istiyor. Babam da Işıl'ı gece 01: 00'da eve getirmişti. Annemi aradım Ece neden gelmedi diye annemde, 'o uyuyor' dedi.

6 Şubat deprem gününü sonrasını anlatan depremzede kadın, "Koşa koşa buraya geldik mesafe çok kısaydı zaten ben yolda tahmin ettim yıkılmış olduğunu geldim gördüm. Tanımakta çok zorlandım. Sonra bulduk seslerini duyamadım. Onlar da beni duyamadı. Ulaşamadık bir şekilde. Depremden sonra Işıl ben ve eşim psikolojik anlamda çöktük ben işi bırakmak zorunda kaldım. Can kayıplarımız ve mağduriyetlerimiz devam ediyor. Ece 9 yaşındaydı, Işıl 8 yaşında. Işıl şuanda çok büyük bir boşlukta. Çok zorlanıyor ve içine kapanık kız oldu benimle konuşmuyor. Konuşurken burnu kanıyor. Yalnızlık hissediyor" ifadelerini kullandı.

Depremde Ailesini ve Kızını Kaybeden Kadın Hayata Tutunuyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Depremde Ailesini ve Kızını Kaybeden Kadın Hayata Tutunuyor - Son Dakika


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