Depremde Diyarbakır'da 200 binin üzerinde vatandaşa psikososyal destek verildi
DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerle birlikte yıkıma uğrayan Diyarbakır'da, deprem sürecinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 200 binin üzerinde vatandaşa psikososyal destek verildi.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen yıkıcı depremler sonucu 11 ilde yıkım meydana geldi. Depremden doğrudan etkilenen Diyarbakır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce görevlendirilen psikolog ve sosyologlar, vatandaşların deprem travmasını atlatması için sahada çalıştı.
Bu çerçevede kimi vatandaş evinde hizmet görürken, kimi vatandaş ise AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde kurulan konteyner kentte psikososyal destek aldı.
Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, İhlas Haber Ajansı muhabirine, deprem sürecinde vatandaşa hizmeti eksik etmediklerini söyledi.
Yakın zamanda ülkede ve Diyarbakır'da büyük bir felaket yaşandığını hatırlatan Polat, "Bu deprem felaketinde Diyarbakır'da da yıkımlar oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler personelimiz depremden etkilenen ailelere hem psikososyal destek hizmeti sundu hem de evsiz kalanlara ihtiyaç analizi yaptı. Dolayısıyla bizler aile ve toplum hizmetleri alanında hem bireysel aile danışmanlığı yapıyoruz hem de toplumun yerinde arz odaklı çalışarak ihtiyaçlarını tespit edip hizmet sunuyoruz" dedi.
Konteyner kentte psikososyal destek hizmetlerinin devam ettiğini ifade eden Polat, "Deprem sürecinde inşa edilen Geçici Konaklama Merkezi olan Konteyner Kentte hizmetlerimiz devam ediyor. Konteyner kentte yaklaşık 2 bin 300 vatandaşımız konaklıyor. Şu anda orada psikososyal destek ekibimiz çalışıyor. Depremin yıl dönümü yaklaşırken, dolayısıyla yine ekiplerimizle aile ziyaretleri yapacağız. Psikososyal destek ekibimiz aynı şekilde kabir ziyaretlerinde orada vatandaşlarımızla olacak. Depreme maruz kalan çocuklarımız, travmaları atlatamayan çocuklarımızla ve yetişkinlerle psikolojik destek çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerinde bulundu.
Son olarak Polat, şunları kaydetti:
"Deprem sürecinde yaklaşık 200 binin üzerinde vatandaşla görüştük. Ama bu devam eden bir süreç olduğu için sürekli bu sayı artıyor. Biz bu hizmeti yaptığımızda bakanlığımızdan aldığımız güçle ve paydaş kurumlarımızla birlikte yapıyoruz. Depremin önüne farkındalığı arttırarak geçebiliriz."
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