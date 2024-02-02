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Depremde enkazdan çıkarılan sağlık görevlisi görevine döndü - Son Dakika
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Depremde enkazdan çıkarılan sağlık görevlisi görevine döndü

Depremde enkazdan çıkarılan sağlık görevlisi görevine döndü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da enkazdan 2 saat sonra çıkarılan 112 Acil Sağlık ekibi görevlisi Kamber Özkara, hafif yaralı olmasına rağmen kurtarıldıktan sonra görevinin başına döndü. Özkara, ailesini güvenli bir yere gönderdikten sonra afette kurtarılmayı bekleyen vatandaşların yardımına koştu. Depremde yaralanan Özkara, göreve gitmesi gerektiği bilinciyle hareket ettiğini ve yaralarının zamanla iyileştiğini belirtti. Özkara, her zaman afet durumlarında görev almaya hazır olduğunu ifade etti.

02.02.2024 12:53
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da enkazdan 2 saat sonra çıkarılan 112 Acil Sağlık ekibi görevlisi Kamber Özkara, hafif yaralı olmasına rağmen kurtarıldıktan sonra görevinin başına döndü.

Adıyaman'da yaşayan Özkara ailesi, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depreme Yenisanayi Mahallesi'ndeki 4 katlı evinin üst katında yakalandı.

Yaklaşık 2 saat enkazda kalan 112 Acil Sağlık ekibinde görevli Kamber Özkara, eşi ve 2,5 yaşındaki oğlu, yakınları tarafından kurtarıldı.

Eşi ve çocuklarını, kayınvalidesinin memleketine gönderen Özkara, yaralı olmasına rağmen tedavi olmadan görevinin başına döndü ve afette kurtarılmayı bekleyen vatandaşların yardımına koştu.

"Hemen hayat üçgeni oluşturduk"

Kamber Özkara, AA muhabirine, geçen yıl 5 Şubat'ta nöbetten çıktığını, 6 Şubat gecesi de depreme evinde ailesiyle yakalandığını anlattı.

"Hemen hayat üçgeni oluşturduk, evimiz 4 katlı aile apartmanıydı. Evimiz yıkıldı. Çok büyük bir afetti. Yaklaşık 2 saat enkazda kaldıktan sonra ailemin yardımıyla enkazdan çıktık. Devletimizin gönderdiği uçakla eşimi ve çocuğumu, kayınvalidemin memleketine gönderdim." ifadelerini kullanan Özkara, enkazda omuzundan hafif yaralandığını söyledi.

Yaralanmasına rağmen göreve gitmesi gerektiği bilinciyle hareket ettiğini aktaran Özkara, şöyle konuştu:

"Afette yardıma muhtaç enkaz altında kalan insanlara yardım etmem gerekiyordu. Çok sayıda sağlıkçıya ihtiyaç vardı ve bunun bilincindeydim. Omuzumdaki hafif yaraya rağmen her şeyi unutup görevimin başına gittim. Zaten yaralarım da yoğun çalıştığımız süreçte bir süre sonra kendiliğinden iyileşti."

"Yaralıları kurtarmak için acımızı unuttuk"

Depremde yolların tamamen enkaz yıkıntılarıyla kapalı olduğunu ve zor günler yaşadıklarını dile getiren Özkara, şunları kaydetti:

"Her taraf yıkık dökük, yaralılar kurtarılmayı, yakınları ise yardım istiyordu. Ambulansla bulvardan hastaneye 4 dakikada giderken bu süre çok uzuyordu, çünkü binalar yollara dökülmüş ve yolları kapatmıştı. Zor günler yaşadık. Öyle günler oldu, duş alamadık, yemek yiyemedik. Yaralıları kurtarmak için acımızı unuttuk. Ailemi uzun süre göremedim. İnsanlara koşmak için elimden gelen her çabayı sarf ettim."

Özkara, Türkiye'nin neresinde olursa olsun olası bütün afette her zaman görev almaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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