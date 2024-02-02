Depremde enkazdan çıkarılan sağlık görevlisi görevine döndü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da enkazdan 2 saat sonra çıkarılan 112 Acil Sağlık ekibi görevlisi Kamber Özkara, hafif yaralı olmasına rağmen kurtarıldıktan sonra görevinin başına döndü.
Adıyaman'da yaşayan Özkara ailesi, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depreme Yenisanayi Mahallesi'ndeki 4 katlı evinin üst katında yakalandı.
Yaklaşık 2 saat enkazda kalan 112 Acil Sağlık ekibinde görevli Kamber Özkara, eşi ve 2,5 yaşındaki oğlu, yakınları tarafından kurtarıldı.
Eşi ve çocuklarını, kayınvalidesinin memleketine gönderen Özkara, yaralı olmasına rağmen tedavi olmadan görevinin başına döndü ve afette kurtarılmayı bekleyen vatandaşların yardımına koştu.
"Hemen hayat üçgeni oluşturduk"
Kamber Özkara, AA muhabirine, geçen yıl 5 Şubat'ta nöbetten çıktığını, 6 Şubat gecesi de depreme evinde ailesiyle yakalandığını anlattı.
"Hemen hayat üçgeni oluşturduk, evimiz 4 katlı aile apartmanıydı. Evimiz yıkıldı. Çok büyük bir afetti. Yaklaşık 2 saat enkazda kaldıktan sonra ailemin yardımıyla enkazdan çıktık. Devletimizin gönderdiği uçakla eşimi ve çocuğumu, kayınvalidemin memleketine gönderdim." ifadelerini kullanan Özkara, enkazda omuzundan hafif yaralandığını söyledi.
Yaralanmasına rağmen göreve gitmesi gerektiği bilinciyle hareket ettiğini aktaran Özkara, şöyle konuştu:
"Afette yardıma muhtaç enkaz altında kalan insanlara yardım etmem gerekiyordu. Çok sayıda sağlıkçıya ihtiyaç vardı ve bunun bilincindeydim. Omuzumdaki hafif yaraya rağmen her şeyi unutup görevimin başına gittim. Zaten yaralarım da yoğun çalıştığımız süreçte bir süre sonra kendiliğinden iyileşti."
"Yaralıları kurtarmak için acımızı unuttuk"
Depremde yolların tamamen enkaz yıkıntılarıyla kapalı olduğunu ve zor günler yaşadıklarını dile getiren Özkara, şunları kaydetti:
"Her taraf yıkık dökük, yaralılar kurtarılmayı, yakınları ise yardım istiyordu. Ambulansla bulvardan hastaneye 4 dakikada giderken bu süre çok uzuyordu, çünkü binalar yollara dökülmüş ve yolları kapatmıştı. Zor günler yaşadık. Öyle günler oldu, duş alamadık, yemek yiyemedik. Yaralıları kurtarmak için acımızı unuttuk. Ailemi uzun süre göremedim. İnsanlara koşmak için elimden gelen her çabayı sarf ettim."
Özkara, Türkiye'nin neresinde olursa olsun olası bütün afette her zaman görev almaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 yeni belediye başkan adayını açıkladı. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapılıp yapılmayacağını ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın basın toplantısıyla duyuracak. Şimdiye kadar 447 adayını açıklayan parti arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da bulunuyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir şantiyede çıkan yangına müdahale etmek isteyen iki işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri çalışmalar sırasında işçilerin cansız bedenine ulaştı.
2021 Aralık ayında Kars'ın Kağızman ilçesindeki evinde ruhsatsız tabancayla başından vurulan ve intihar ettiği iddia edilen 13 yaşında kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Kız çocuğunun baba ve ağabeyi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü. Razak, kurduğu fon üzerinden yapılan yolsuzluklarda yaklaşık 9 buçuk milyar doların çalınmasından suçlanıyordu.
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce babasının doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Türkoğlu'nun estetiksiz hali de dikkat çekti.
CHP'nin Nazilli belediye başkanı adayı Gamze Yolcu Metin, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Metin, partisinin genel merkezince aday gösterildiği zaman karşılaşacağı zorlukları tahmin ettiğini belirterek, sürece devam etmenin daha fazla zarar vereceği düşüncesiyle adaylıktan çekildiğini dile getirdi. Metin, adaylıktan çekilmesine rağmen sahalarda olacak ve partisinin bayrağını taşımaya devam edeceğini ifade etti.
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 artarken, gömlek fiyatı yüzde 13,92 azaldı. Diğer artış yaşanan ürünler arasında diş tedavi ücreti, kapıcı ücreti, otobüs bilet ücreti, röntgen çekim ücreti, laboratuvar tahlil ücretleri, yeşil soğan ve kıvırcık salata yer aldı. Azalış gösteren diğer ürünler ise takım elbise, ceket, portakal, palto ve otel oda konaklama ücreti oldu.
Son Dakika › Güncel › Depremde enkazdan çıkarılan sağlık görevlisi görevine döndü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?