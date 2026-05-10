Depremde Eşini Kaybeden Baba Oğluna Hem Anne Hem Baba Oluyor

10.05.2026 11:28
Okan Kısaoğlu, depremde eşini kaybettikten sonra 20 günlük oğlu Hüseyin Efe'ye hem annelik hem de babalık yapıyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi yaşamını yitiren kendisi de o dönemde lösemi tedavisi gören 38 yaşındaki Okan Kısaoğlu, 7 saat sonra enkazdan çıkarılan 20 günlük oğluna hem annelik hem de babalık yapıyor.

Defne ilçesindeki 3 katlı aile apartmanının birinci katında yaşayan ve depremden henüz 20 gün önce anne baba olan Okan-Sevilay Kısaoğlu çiftinin sevinci, afetin yaşandığı 6 Şubat sabahı büyük bir acıya dönüştü.

O sabah, enkazda kalan anne yaşamını yitirirken, yeni doğan Hüseyin Efe ve babası yaralı olarak kurtuldu.

Baba Kısaoğlu, o günlerde eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, oğlundan aldığı güçle 2022'de yakalandığı lösemiyi yenmek için mücadele etti.

Adana ve Kayseri'de tedavi süreci geçiren ve oğlunu o dönemde annesi Azime Kısaoğlu'na emanet eden acılı baba, yaklaşık 1,5 yıl önce kardeşinden nakledilen ilikle sağlığına kavuştu.

Tüm zamanını 3 yaşındaki oğluyla geçiren Kısaoğlu, iyi bir baba olabilmenin yanı sıra oğlunun tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenip ona annelik de yapıyor.

"Her şey oğlum için o iyi olsun diye"

Okan Kısaoğlu, AA muhabirine, deprem sabahı evden çıkmaya çalışırken merdivenlerde büyük sarsıntıya yakalandıklarını söyledi.

O an eşinin bir tarafa, kendisinin ve bebeğinin bir tarafa savrulduğunu anlatan Kısaoğlu, şöyle devam etti:

"Hüseyin elimdeydi, deprem anında elimden uçtu, nereye gittiğini görmedim, öğleye doğru bizi çıkardıklarında Hüseyin daha enkaz altındaydı, onu en son çıkardılar, daha 20 günlüktü. Çok şükür oğluma bir şey olmadı, sağlık durumu iyiydi, sadece ufak tefek yaraları vardı ancak eşim orada vefat etti."

Kısaoğlu, o süreçte eşinin kaybının acısına rağmen 20 günlük oğlu için ayakta kalmaya çalıştığını ve kanser tedavisini aksatmadan sürdürdüğünü belirtti.

Kardeşinden yapılan ilik nakliyle kanserle savaşını kazandığını anlatan Kısaoğlu, şu anda tüm enerjisini evladı için kullandığını dile getirdi.

Kısaoğlu, nakil olmasına rağmen 3 ayda bir rutin kontrollerinin devam ettiğini ve bu süreçte oğlunun bakımı için annesinden, kayınvalidesinden ve yengesinden destek aldığını söyledi.

"Annesi öğretmendi, inşallah o da iyi bir öğrenim görüp, güzel yerlere gelir"

Depremden önce dönerci ustası olarak çalıştığını ancak şu anda oğlunun bir an olsun kendisinden ayrılmaması nedeniyle çalışamadığını belirten Kısaoğlu, şöyle konuştu:

"Oğlum için ayakta kalmak, hastalığıma rağmen ona bakmak zorundaydım. Onun için tedavimi oldum, her şey oğlum için, o iyi olsun, iyi günlere gelsin diye. Yeri geldi hem annelik hem de babalık yaptım. Hasta olduğunda hastaneye götürürüm, banyosunu yaptırırım, lavabosu, giyimini, her ihtiyacını karşılıyorum. Okuyup iyi bir yerlere gelmesini istiyorum, annesi öğretmendi, inşallah o da iyi bir öğrenim görüp, güzel yerlere gelir."

Azime Kısaoğlu (54) ise evladına hem anne hem de baba olan oğluna elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA

