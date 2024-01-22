Depremde evini ve iş yerini kaybeden esnaf yeniden hayata tutundu

HATAY - Asrın felaketinde evini ve iş yerini kaybeden esnaf Recep Karadağ, Reyhanlı ilçesinde açtığı yeni iş yerinde hayata tutundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da vatandaşlar, yıkımlara rağmen memleketlerini terk etmeyerek hayatlarını yeniden kuruyorlar. Asrın felaketinde binlerce esnafında iş yeri yerle bir oldu. Deprem öncesi Antakya'da esnaflık yapan, Recep Karadağ'ın da iş yeri ve evi asrın felaketinde yerle bir oldu. Karadağ, memleketini terk etmeyerek Reyhanlı ilçesinde yeni bir iş yeri açtı ve hayata yeniden başladı. Açtığı iş yerinde kendisi gibi 2 depremzedeye de iş veren Karadağ, tüm olumsuzluklara rağmen hayat mücadelesini sürdürüyor.

"Depremden dolayı Hatay'ı terk etmemek için elimizden geleni yapıyoruz"

Memleketini terk etmediğini dile getiren işletme sahibi Recep Karadağ, "6 Şubat'ta meydana gelen depremi bizde yaşadık. Çok kötü bir deprem yaşadık. Rabbim bir daha göstermesin. Bir gece de her şeyimizi kaybettik. Evlerimizi, işyerlerimizi daha önemlisi yakınlarımızı kaybettik. Şu anda Hatay'ı terk etmemek için Reyhanlı'da işyerimizi açtık. Depremden dolayı Hatay'ı terk etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Çoğu esnafımızda yapıyor. Bizde yapıyoruz. Burada memleketimizin daha güzel günlere gelmesi için işyerimizde hizmet veriyoruz. İnanıyoruz ki gelecek günlerde Hatay'ımız eskisinden daha güzel bir hale gelecek. İnsanların yüzü gülecek ve tekrar Hatay'da mutlu bir hayat yaşayacak. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Depremzede esnafa destek amaçlı sık sık döner yemeye geldiğini ifade eden Hasan Öztürk ise, "Recep abiye destek olmak için dönerini yemeye geliyorum. Depremde evi ve işyeri yıkıldığı için biz de ona destek olmak amacıyla buraya geliyoruz" dedi.