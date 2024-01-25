Depremde hasar gören bina yıkım sırasında çöktü

DİYARBAKIR'da depremde ağır hasar alınca boşaltılan 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2003'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alınca tahliye edilen Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 230'uncu Sokak'taki 8 katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı. Ancak bina, yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)