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Depremde 10 gazetecinin hayatını kaybettiği Hatay'da buruk gazeteciler günü - Son Dakika
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Depremde 10 gazetecinin hayatını kaybettiği Hatay'da buruk gazeteciler günü

Hatay'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden 10 gazeteci, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde unutulmadı. Hatay Basın Cemiyeti'nin düzenlediği anma programına gazetecilerin aileleri de katıldı. Programda Kuranı Kerim tilaveti okutuldu ve duygusal anlar yaşandı. Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir, depremde kaybedilen gazetecilere rahmet dileyerek, tüm basın çalışanlarına başsağlığı diledi.

Depremde 10 gazetecinin hayatını kaybettiği Hatay\'da buruk gazeteciler günü
10.01.2024 - 23:39,
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Depremde 10 gazetecinin hayatını kaybettiği Hatay'da buruk gazeteciler günü

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da hayatını kaybeden 10 gazeteci, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde unutulmadı. Asrın felaketinde hayatını kaybeden gazeteciler için ailelerinin katılımıyla Kuranı Kerim tilaveti okutuldu.

Asrın felaketinde Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybederken, şehir adeta yerle 1 olmuştu. İl genelinde gazetecilik yapan 10 basın mensubu da hayatını kaybetmişti. Hatay'da bu yıl 10 Ocak Gazeteciler Günü buruk geçiyor. Depremde hayatını kaybeden gazeteciler için Hatay Basın Cemiyeti'nin Antakya ilçesinde bulunan ofisinde anma programı düzenlendi. Programa depremde hayatını kaybeden gazetecilerin aileleri de katıldı. Hüzünlü anların yaşandığı programda; Kuranı Kerim tilaveti okutuldu. Programda basın mensuplarının yanı sıra; Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, siyasi parti temsilcileri ve çeşitli dernek yöneticileri katıldı.

Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle "Değerli basın mensuplarımızın, gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Hatay Basın Cemiyeti olarak bu gün itibariyle 10 Ocak tarihini kutlama günü olarak değil anma günü olarak yaşamaya başladık. Çünkü depremde bizim kayıplarımız ve şehitlerimiz var. Hem vatandaşlarımızı kaybettik hem de basın mensuplarımızı kaybettik. Onlara rabbimden rahmet diliyorum. Tüm basın çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. Bu gün itibariyle kendimize şiar edindiğimiz mesleğimizi prefabrik iş yerlerimizde devam ettiriyoruz. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Aileleri bizim için bir emanettir" dedi.

Kaynak: İHA
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