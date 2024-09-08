Döne Kaya'nın Adalet Nöbeti 17. Haftasında Ankara'da - Son Dakika
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Döne Kaya'nın Adalet Nöbeti 17. Haftasında Ankara'da

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden Döne Kaya, Ankara'da Madenci Anıtı önünde oturma eylemi yaparak adalet talebinde bulundu.

08.09.2024 16:04
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(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, başlattığı "adalet nöbeti"nin 17'nci haftasında Ankara'da Madenci Anıtı önünde oturma eylemi yaptı. Döne Kaya, "6 Şubat depremlerinde kaybettiğim Çınar'ım için, vefat eden Narin için adalet istiyoruz. Çocuklar daha fazla bu çürümüş düzende ölmesin" dedi.

Hatay Antakya'da Fuat Koku Sitesi'ndeki apartmanın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu annesi, kız kardeşi, eniştesi ve 9 aylık yeğenini kaybeden Döne Kaya, başlattığı "adalet nöbeti"ne devam ediyor. Olgunlar Sokak'taki Madenci Anıtı'na gelen Döne Kaya, oturma eylemi yaptı.

Kaya, burada yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden bugün tam 580 gün geçti. 19 aydır adalet sağlanmadı. Bugün yüreğimiz bir kez daha paramparça oldu. Narin'in cansız bedenine ulaşıldı bugün. Çınar'ımızı, Narin'imizi koruyamadığımız, aksine onları bu çürümüş düzenin bir parçası haline getirip ölüme terk ettiğimiz bir dünyada en çok onlar için adalete ihtiyacımız var. Bugün 'adalet' diye haykırmalıyız. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğim Çınar'ım için, vefat eden Narin için adalet istiyoruz. Adaleti sağlamak ile yükümlü kişiler dün çıkmış en büyük adalet sarayının Ankara'da inşa edilmeye başlandığını söylüyor. Bizler, adaletsizliğin saraylarının inşa edilmesini değil, adaletin sağlandığı mahkeme salonlarını istiyoruz. Ağrı'da vefat eden Leyla için adalet sağlanmadığından Narin öldü. 9 aylık evladım Çınar'ımın, Narin'imizin katillerini en tepeden başlamak koşuluyla karşımıza çıkarın ve hesap versinler. Çocuklar daha fazla bu çürümüş düzende ölmesin. Adalet istiyorum."

Döne Kaya, açıklamasının ardından Madenci Anıtı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Döne Kaya\'nın Adalet Nöbeti 17. Haftasında Ankara\'da
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Döne Kaya'nın Adalet Nöbeti 17. Haftasında Ankara'da - Son Dakika

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