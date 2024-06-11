Depremde şehit olan komiser yardımcısı için Kırklareli'nde mevlit okutuldu - Son Dakika
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Depremde şehit olan komiser yardımcısı için Kırklareli'nde mevlit okutuldu

Depremde şehit olan komiser yardımcısı için Kırklareli\'nde mevlit okutuldu

Hatay'da geçici görevdeyken deprem sonucu şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya için Kırklareli'nde mevlit okutuldu. Mevlite, birçok yetkili ve şehit yakını katıldı. Camide Yasin suresi ve kasideler okunarak dua edildi.

11.06.2024 12:24
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Deprem sonrası Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya için Kırklareli'nde mevlit okutuldu.

Ölümünün 1. yılı dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen mevlite, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, hakim, savcı ve polis memurları ile şehit yakınları katıldı.

Cami imam hatibi Zaim Işık ve müezzinler tarafından Yasin suresi ve kasideler okunarak, dua edildi.

Kaynak: AA

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