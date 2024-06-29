Depremde yakınlarını kaybeden Döne Kaya, adalet nöbetini sürdürüyor

Güncel

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde annesini, kız kardeşini, ağabeyini ve dokuz aylık yeğenini kaybeden Döne Kaya, başlattığı adalet nöbetini Ankara Olgunlar Sokak'taki Madenci Anıtı'nda sürdürdü. Kaya, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 509. gün geçti ve adalet hala sağlanmadı" dedi.

Depremde yakınlarını kaybeden Döne Kaya, 9 hafta önce başlattığı adalet nöbetine bu kez Ankara Olgunlar Sokak'taki Madenci Anıtı'nda devam etti. Kaya, yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 509. gün geçti ve adalet hala sağlanmadı. 509 gündür soruşturma aşaması tamamlanmayan, 17 aydır davası açılmamış olan Fuat Koku Sitesi için adalet istiyorum. Ben annemi, kız kardeşimi, abimi ve 9 aylık yeğenimi ihmaller yüzünden, denetimsizlik yüzünden, gelmeyen arama-kurtarma yüzünden kaybettim. Adalet istiyorum" dedi.

"Deprem Türkiye'nin bir gerçeği" diyen Kaya, şunları kaydetti:

"6 Şubat deprem davaları cezasız kalırsa yarınki olası depremlerde öleceğiz ve onlar da cezasız kalacak. Geçen gün Adana'da Hasan Alpargün Apartmanı duruşmasında bilirkişi raporu müteahhidi ve belediyeyi asli kusurlu saydığı halde savcılık 'bilinçli taksirle' açtı ve bu şekilde devam ediyor. Hatay'da Cemil Çapar Apartmanı duruşmasında müteahhit 'beni serbest bırakın, TOKİ işlerim var, devletle işlerim var' dedi."

Döne Kaya'nın adalet nöbetine Kahramanmaraş Saitbey Sitesi'nde 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Sema Olukpınar da eşlik etti. Olukpınar, enkaz başında da adalet nöbetine başladıklarını söyledi ve yurttaşlardan destek istedi.