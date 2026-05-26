Depremzedeler bayram arifesinde kabirlerde dua etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremzedeler bayram arifesinde kabirlerde dua etti

Depremzedeler bayram arifesinde kabirlerde dua etti
26.05.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yakınlarını kaybedenler, Malatya Şehir Mezarlığı'nda kabirleri ziyaret edip dua etti. Vali ve protokol üyeleri de Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit aileleriyle buluştu.

KURBAN Bayramı arifesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yakınlarını kaybedenler sevdiklerinin kabri başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybedenler, Malatya Şehir Mezarlığı'nda sevdiklerinin kabrini ziyaret etti.

Acılarını ilk günkü gibi yaşadıklarını belirten Tural Fırat, "Kız kardeşim ile birlikte 6 katlı apartmanda 4 kişiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin herkese. Bütün eş dost akraba ve bütün Türk milletinin bayramı kutlu olsun" dedi.

Depremde oğlu ile birlikte 4 yakınını kaybeden Fuat Güldür ise "Burada 4 cenazemiz var. Kayınvalidem, kayınpederim, kaynım ve oğlum. İlk depremde yaşamını yitirdiler. Bizler de herkes gibi her sene geliyoruz, acımızı yaşıyoruz ve tekrar gidiyoruz. Allah tüm ölenlerimize rahmet eylesin." dedi.

İL PROTOKOLÜNDEN GARNİZON VE POLİS ŞEHİTLİĞİNE ZİYARET

Öte yandan, Malatya Valisi Seddar Yavuz, 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ile birlikte kurum müdürleri ve şehit aileleri de Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği'nde kabirleri ziyaret etti. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ramazan Dolu, şehitler için dua etti. Vali Yavuz ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak şehit aileleri ile sohbet etti.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Kahramanmaraş, Malatya, Kültür, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedeler bayram arifesinde kabirlerde dua etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Dorukhan’ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı Dorukhan'ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı
Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
16:39
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış Eline sandalye alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
15:09
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 17:44:30. #7.13#
SON DAKİKA: Depremzedeler bayram arifesinde kabirlerde dua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.