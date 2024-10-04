Depremde yatağa bağımlı hale gelen kadın, 6 aylık tedavinin ardından yürümeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Depremde yatağa bağımlı hale gelen kadın, 6 aylık tedavinin ardından yürümeye başladı

Depremde yatağa bağımlı hale gelen kadın, 6 aylık tedavinin ardından yürümeye başladı Mersin Büyükşehir Belediyesinin Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde ayağı kalkan Meryem Yıldız: "Yavaş yavaş yürümeye ve ihtiyaçlarımı kendim görmeye başladım" Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine...

04.10.2024 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde yatağa bağımlı hale gelen kadın, 6 aylık tedavinin ardından yürümeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde ayağı kalkan Meryem Yıldız:

"Yavaş yavaş yürümeye ve ihtiyaçlarımı kendim görmeye başladım"

MERSİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Hatay'ın Defne ilçesinde yakalanarak ayağındaki kırıklar nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 60 yaşındaki Meryem Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Sağlık Hizmetleri Birimi sayesinde yeniden ayağa kalktı. Deprem sonrası 4 kez ameliyat olan Yıldız, düzenli uygulanan fizyoterapi tedavisiyle 6 ayın sonunda yürümeye ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Sağlık İşleri Dairesi'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli uzman personel, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. 6 Şubat depremine Hatay'ın Defne ilçesinde yakalanan 60 yaşındaki Yıldız da bunlardan biri. Depremde eşini kaybeden Yıldız, yıkıntılar arasında kalarak ayağından ağır şekilde yaralandı. Mersin'e getirilerek 4 kez ameliyat edilen Yıldız, ardından Tarsus ilçesindeki Şehitishak Mahallesi'nde kızları ile bir eve yerleşti. Ayağında meydana gelen çoklu kırık nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen Yıldız'ın durumu, Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne bildirildi. Uzman fizyoterapistlerin nezaretinde düzenli uygulanan 6 aylık tedavinin ardından yürümeye başlayan Yıldız, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir duruma geldi.

"Hayata tekrar tutunmak için gösterdiği azim ve istikrar sayesinde oldu"

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli fizyoterapist Sevgi Dilan Dinsever, depremde enkaz altın kalan Yıldız'ın getirildiği Mersin'de yapılan 2,5 aylık tedavisinin ardından fizik tedavi için kendilerine başvurduğunu anlattı. Dinsever, "Biz ilk geldiğimizde Meryem Teyze'nin vücudunda kırıklar mevcuttu, çok ağrısı vardı ve yürüyemeyecek durumdaydı. Öncelikle ağrısını dindirmeye yönelik uygulamalar yaptık. Daha sonra kısıtlı eklem hareketleri ve egzersizle kaslarını güçlendirdik. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Şu an bağımsız bir şekilde, kendi ihtiyaçlarını kendisi görebiliyor. Hem ev içerisinde, hem ev dışında tek başına hareket edebiliyor. Bu, Meryem Teyze'nin hayata tekrar tutunmak için gösterdiği azim ve istikrar sayesinde oldu" dedi.

"Yatağa bağımlı hale geldim"

Yeniden ayağa kalkan Yıldız ise yıkılan evin kalıntılarından yaralı olarak çıkartıldığında sağ bacak bölgesinden ciddi şekilde yaralandığını ifade etti. Yıldız, "O yıkıntılardan beni zorlukla çıkarttılar. Alıp Mersin'e getirdiler. Bir ameliyat orada geçirdim, sonra bir hastanede 2,5 ay yattım. Sonrasında Tarsus'a yerleştik. Yatağa bağımlı hale geldim. Büyükşehir Belediyesine fizyoterapi hizmeti için başvurduk. 6 ay süren tedavi sonucunda yavaş yavaş yürümeye ve ihtiyaçlarımı kendim görmeye başladım. Başkan Vahap Seçer'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yemek yapabiliyor, markete gidebiliyor"

Meryem Yıldız'ın kızı Manolya Yıldız da annesinin hiç kalkamaz durumda iken, gördüğü tedavi ile yürümeye başladığını vurgulayarak, "Annem yürüyemiyordu, hiçbir şekilde ayağa kalkamıyordu. Tedavi sonucunda yürümeye başladı. Günlük rutin hareketlerde bulunuyor, yemek yapabiliyor, markete gidebiliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Meryem Yıldız, Yerel Yönetim, Güncel, Deprem, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde yatağa bağımlı hale gelen kadın, 6 aylık tedavinin ardından yürümeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:26 Bosna Hersek’te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti Bosna Hersek'te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:50 İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a İsrail saldırısından önce Lübnan’ı terk etmesi için uyarıda bulundu İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu
10:38 Reyting için yapılana bakın Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi
10:31 Jose Mourinho’dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar
10:30 Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu
10:16 Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 01:11:27. #1.13#
SON DAKİKA: Depremde yatağa bağımlı hale gelen kadın, 6 aylık tedavinin ardından yürümeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement