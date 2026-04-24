Ezgi Apartmanı Davası: İki sanığın tutukluluğu devam, iç mimar tahliye

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın 11'inci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in tutukluluk halinin devamına, iç mimar Ertan Danacı'nın tahliyesine karar verdi ve Pamukkale Üniversitesi'nden ek rapor alınmasına hükmederek duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucunda 35 kişi hayatını kaybetti.

3'ü tutuklu, 1'i tutuksuz, 7'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 11 sanığın yargılanmasına Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler ile tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel, Ertan Danacı, tutuksuz sanık fenni mesul Mehmet Tekin ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan kamu görevlileri ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı, Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin Pamukkale Üniversitesi'nden talep edilen bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını taraflara bildirdi. Raporda; müteahhit, statik proje müellifi, fenni mesul, pastane işletmesi ve kamu görevlilerinin "asli kusurlu" olduğu ifade edildi.

Tutuklu sanıklar Kervancıoğlu, Pekel ve Danacı, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Duruşma sırasında sanık avukatlarından birinin müşteki avukatlarına yönelik sözleri üzerine taraflar arasında tartışma çıktı ve duruşmaya ara verildi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ederken, bilirkişi raporunda çelişkiler bulunduğunu belirterek yeni rapor alınmasını istedi. Müşteki avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ederek tutukluluk halinin devamını talep etti ve yeni bir bilirkişi raporu taleplerinin bulunmadığını bildirdi.

Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi

Mahkeme heyeti, pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in tutukluluk halinin devamına, iç mimar Ertan Danacı'nın tahliyesine karar verdi. Heyet, son bilirkişi raporunun içeriği ile sonuç kısmı arasında uyumsuzluk bulunduğu gerekçesiyle aynı bilirkişi heyetinden ek rapor alınmasına hükmetti.

Ayrıca, son bilirkişi raporunda kamu görevlilerinin "asli kusurlu" olması nedeniyle, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ek savunma alınmasına; son raporda binanın yapım sürecinde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan dava dışı Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Sezal'ın da "asli kusurlu" olduğunun belirtilmesi üzerine suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi ve duruşma 6 Temmuz tarihine ertelendi.

İddianameden...

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın zemin katında faaliyet gösteren pastanenin yetkilileri sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında, 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından her biri için 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken ile pastanede yapılan tadilatları denetlemeyen Onikişubat Belediyesi personelleri Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Müteahhit Aktaş, yargılama sürecinde hayatını kaybetti.