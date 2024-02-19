Depremde zarar gören köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Güncel

Depremde bazı noktaları zarar gören köprü yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat depremlerinde bazı bölgeleri zarar gören köprü yenilenmeyi bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Aksu Çayı'na bağlanan nehir üzerine inşa edilen ve 25 ila 30 köyün ulaşımını sağlayan Kuzey Aksu Köprüsü, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde bazı kısımlarından hasar aldı. Günlük ortalama bin otomobilin geçtiği köprü her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.

Durumdan endişe duyduğunu ifade eden Tarık Kaplan, "Bu köprümüz özellikle depremde geçiş noktası olarak kullanıldı. Depremlerde aldığı hasarlardan sonra bazı bölgelerinde çatlaklar bulunmakta ve bu köprümüz Pazarcık ilçesine bağlı 25 ila 30 köyü birleştiriyor. Ben de bu köprüyü aktif olarak kullanan vatandaşlardan ve aynı şekilde köprü için kaygılanan vatandaşlardan sadece bir tanesiyim. Köprünün bu durumundan tüm vatandaşlar rahatsız ve bu köprü muhtemel bir faciaya meydana vermekte ki tüm vatandaşlar bu köprüden geçerken acaba yıkılır mı endişesi ile geçmekte. Bu konunun çözülmesini acilen arz ediyorum" dedi.

"Burası tam bir bağlantı yolu"

Diğer köy halkından Nuri Akbaba ise, "Burası Pazarcık ilçesinin Kuzey Aksu Köprüsü'dür. Burada günlük ortalama 700 ila bin aracımız geçmektedir. Burada tarımcımız, vatandaşımız, köylümüz bulunuyor ve bu konuda yapılırsa çok minnettar kalacaktır. Bu köprü kuzey yolunda 10 bin haneye hitap ediyor, burası tam bir bağlantı yolu" diye konuştu.