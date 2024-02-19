Depremde bazı noktaları zarar gören köprü yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat depremlerinde bazı bölgeleri zarar gören köprü yenilenmeyi bekliyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Aksu Çayı'na bağlanan nehir üzerine inşa edilen ve 25 ila 30 köyün ulaşımını sağlayan Kuzey Aksu Köprüsü, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde bazı kısımlarından hasar aldı. Günlük ortalama bin otomobilin geçtiği köprü her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.
Durumdan endişe duyduğunu ifade eden Tarık Kaplan, "Bu köprümüz özellikle depremde geçiş noktası olarak kullanıldı. Depremlerde aldığı hasarlardan sonra bazı bölgelerinde çatlaklar bulunmakta ve bu köprümüz Pazarcık ilçesine bağlı 25 ila 30 köyü birleştiriyor. Ben de bu köprüyü aktif olarak kullanan vatandaşlardan ve aynı şekilde köprü için kaygılanan vatandaşlardan sadece bir tanesiyim. Köprünün bu durumundan tüm vatandaşlar rahatsız ve bu köprü muhtemel bir faciaya meydana vermekte ki tüm vatandaşlar bu köprüden geçerken acaba yıkılır mı endişesi ile geçmekte. Bu konunun çözülmesini acilen arz ediyorum" dedi.
"Burası tam bir bağlantı yolu"
Diğer köy halkından Nuri Akbaba ise, "Burası Pazarcık ilçesinin Kuzey Aksu Köprüsü'dür. Burada günlük ortalama 700 ila bin aracımız geçmektedir. Burada tarımcımız, vatandaşımız, köylümüz bulunuyor ve bu konuda yapılırsa çok minnettar kalacaktır. Bu köprü kuzey yolunda 10 bin haneye hitap ediyor, burası tam bir bağlantı yolu" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Depremde zarar gören köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?