Depremden Etkilenen 11 Camii Yeniden İbadete Açıldı

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KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Şanlıurfa'da hasar gören 28 camiden 11'i tamamlanan onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, 2 bin 144 camiden 1'i yıkıldı, 48'i ağır, 131'i de orta derecede hasar aldı. Depremde ayrıca tescilli olan 28 camide hasar oluştu. İbadethanelerin yeniden ayağa kaldırılması için Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları başlatıldı.Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, depremin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarının hızlı şekilde ilerlediğini belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında Şanlıurfa'daki tescilli tarihi eserlerin incelemesini hemen gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde 28 caminin onarıma ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Basit hasarlı olan 9 camimiz kısa sürede kapsamlı restorasyonla tamamlanmış ve bunlardan 2'si ibadete açılmıştırö dedi.

Tarihi yapıların korunması ve yeniden kullanıma kazandırılması konusunda hassas olduklarını vurgulayan Palalı, "Bizler ecdat mirası olan eserlerin onarımı konusunda son kuruşuna kadar harcama yapmaktan kaçınmıyoruz. Amacımız, bize bırakılan bu değerli mirası mükemmel bir şekilde ayağa kaldırmak ve gelecek nesillere aktarmaktır diye konuştu.