Depremden etkilenen Gangchen'de 7 prefabrik evin yapımı büyük ölçüde tamamlandı - Son Dakika
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Depremden etkilenen Gangchen'de 7 prefabrik evin yapımı büyük ölçüde tamamlandı

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Depremden etkilenen Gangchen\'de 7 prefabrik evin yapımı büyük ölçüde tamamlandı
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Baqen ilçesinde 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen kurtarma ve yardım faaliyetleri sürüyor. Gangchen kasabasındaki köyde prefabrik evlerin kurulumu devam ederken 7 ev büyük ölçüde tamamlandı.

BAQEN, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesini vuran 7,0 büyüklüğünde depremin ardından kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.

Yerel yetkililer, depremden etkilenen Baqen'in Gangchen kasabasındaki köyde prefabrik evlerin kurulumunun sürdüğünü bildirdi. İlk etap evlerin çatı panelleri pazar öğleden sonra takılırken, kablo döşeme ile kapı ve pencere montajı çalışmaları da sırasıyla ilerletildi.

An itibarıyla 7 prefabrik evin yapımı büyük ölçüde tamamlandı.

Kaynak: Xinhua
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