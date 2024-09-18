Depremden Sonra Yeniden Umut: Farklı Bireyler Anaokulu - Son Dakika
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Depremden Sonra Yeniden Umut: Farklı Bireyler Anaokulu

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Fatma Güney, deprem sonrası açtığı yeni okulda engelli çocuklara Montessori eğitimi vermeye devam edecek.

18.09.2024 09:38
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Yılların emeğini yıkan deprem, afetzede eğitimcinin hayallerini yıkamadı

-Eğitimci Fatma Güney, "Ballıöz Mahallesi'nde bahçesinin ve sınıf içinin geniş olduğu alanda bir okul hazırladık"

HATAY - Hatay'da depremde yılların emeğiyle oluşan anaokulu yıkılan ve hayallerinin peşinden koşmayı bırakmayan eğitimci Fatma Güney, yeniden inşa ettiği Farklı Bireyler Anaokulu'yla hayallerinin peşinden koşarak engelli afetzede çocukların hayatına dokunmaya devam edecek.

Depremin vurduğu Hatay'da birçok yaşam alanı yerle bir olurken pek çok eğitim binası da zarar görerek yıkıldı. Deprem öncesi Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde eğitim yuvası bulunan eğitimci Fatma Güney'in de okulu asrın felaketinde ağır hasar alarak yıkıldı. Depremle birlikte hayalleri yarım kalan eğitimci Güney, yeniden ayağa kalkmak ve deprem bölgesindeki engelli çocukları hayata tutundurmak için harekete geçti. Antakya ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde bir okul açmaya karar veren 4 çocuk annesi Güney, hayallerine inşa ettiği yeni eğitim yuvasında devam edecek. Yıllarca edindiği tecrübeleriyle engelli çocukların hayatına dokunacak Güney, Montessori eğitim felsefesiyle çocukların hayatına dokunmayı planlıyor.

"Yeniden tekrar okulumuzu açıyoruz ve hazırlıklarımızı yapıyoruz"

4 çocuk annesi olarak edindiği mesleki ve hayati deneyimlerini ailelerle paylaşmak istediği için hayallerinden vazgeçmediğini belirten Güney, "Biz depremden önce de anaokulu işletiyorduk ve çocuklarda birçok kazanımlar elde etmiştik fakat deprem vesilesiyle zorunlu bir şekilde eğitimimize bir sürü ara vermek zorunda kaldık. Şimdi ise yeniden tekrar okulumuzu açıyoruz ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. 4 çocuk annesi olarak edindiğim tecrübeleri ebeveynlerle paylaşmak üzere bu okulu açmaya karar verdim. 'Farklı Bireyler Anaokulu' olarak hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Hayatımızda ki çocukluğumuz gibi bir çocukluğu yaşatmak adına okulumuzda geniş bir bahçe alanı, sınıf içi öğrenmeleri ve sınıf dışı öğrenmelerle hazırız. Montessori eğitim felsefesini benimseyerek çocukların bağımsızlığını kazanmaları noktasında sorumluluklar veriyoruz. Bu durumda gündelik yaşantıda çocuklara bir konfor alanını sağlıyor ve çocukların kendi kendine yapabilmelerinden kaynaklı başarı hissini çocuklara yaşatıyor. Bu duyguyla diğer akademik alanlardaki başarılarına da başarı katmış oluyorlar" dedi.

"Ballıöz Mahallesi'nde bahçesinin ve sınıf içinin geniş olduğu alanda bir okul hazırladık"

Deprem sonrası eğitim kurumunun yıkılmasına rağmen yılmadan yeniden mücadele veren Güney, "Depremlerden sonra birçok yıkım oldu. Memleketimizin birçok yeri yıkıldı ve çocuklar maalesef eğitimlerini konteynerlerde ve prefabrik alanlarda sürdürmek zorunda kalıyorlar. Şehrin yapılaşması, yerleşim yerlerinin değişimiyle ve bu çevrede bir okula ihtiyaç olduğunu düşündük. Ballıöz Mahallesi'nde bahçesinin geniş olduğu ve sınıf içi metrekarelerinin geniş olduğu bir alanda böyle bir okul hazırladık. Çocukların gerçekten enkazın tozu, toprağı, yıkımı ve yapının olmadığı bir alanda keyifle ve güvenle bir öğrenme alanı sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Depremden önce kurumumuz Ekinci Mahallesi'ndeydi fakat depremde ağır hasar aldığı için yıkıldı. Şu anda ise yeniden Hatay diyerek Ballıöz Mahallesi'nde civarında geniş bahçemiz ve geniş sınıflarımızla siz sevgili öğrencilerimizi yeni eğitim öğretim yılında bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremden Sonra Yeniden Umut: Farklı Bireyler Anaokulu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Depremden Sonra Yeniden Umut: Farklı Bireyler Anaokulu - Son Dakika

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