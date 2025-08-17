Depreme Dayanıklı Şehirler İçin Yatırım - Son Dakika
Depreme Dayanıklı Şehirler İçin Yatırım

17.08.2025 11:10
Bakanlık, son 23 yılda 6 trilyon lira yatırım yaparak depreme dirençli konut projeleri geliştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şehirleri depreme dirençli hale getirmek için son 23 yılda toplam 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin liralık yatırım gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından geçen 26 yılda, afet risklerini azaltmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları ülke genelinde hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla yüz binlerce yeni konut hayata geçirildi. Sosyal donatı alanlarıyla desteklenen bu projeler, güvenli yaşam alanları oluşturulmasına katkı sağladı.

Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında devam eden projeler kapsamında milyonlarca bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Kira yardımı, proje, kamulaştırma, hizmet alımı ve faiz desteği gibi uygulamalarla, hem deprem riski taşıyan bölgelerdeki yapı stokunun yenilenmesi hem de modern şehircilik standartlarının hayata geçirilmesi hedeflendi.

TOKİ eliyle depreme dayanıklı şehirler oluşturuldu

Bakanlık, son 23 yılda çevre ve şehircilik alanında toplam 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin lira yatırım yaptı.

TOKİ, Türkiye genelinde depreme dayanıklı 1 milyon 292 bin 270 konut üretti, 63 bin 596 sosyal donatı hizmete açıldı. Halen 396 bin 686 konutun inşası ise sürüyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığının koordinasyonunda, 291 riskli alan ve 1063 rezerv yapı alanında faaliyetler devam ediyor. 2012'den bu yana yaklaşık 2 milyon 317 bin bağımsız birim de dönüşüm kapsamına alındı.

Projeler çerçevesinde kira yardımı, proje, kamulaştırma, hizmet alımı ve faiz desteği için bugüne kadar yaklaşık 187 milyar liralık kaynak kullanıldı.

Konut stokunun yenilenmesinde İstanbul'a ağırlık verildi

Türkiye genelinde konut stokunun yenilenmesi kapsamında TOKİ tarafından geliştirilen projelerde İstanbul'a ağırlık verildi.

Bu kapsamda 2012'den bu yana İstanbul'da 923 bin bölümün dönüşümü tamamlandı, 208 bin 915 bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor.

50 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında İstanbul'da 6 bin 305, 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında 10 bin 820, 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında ise İstanbul'a 50 bin 210 konut kontenjanı sağlandı.

Öte yandan, TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar İstanbul'da toplam 155 bin 663 konut projelendirildi. Bu konutların 88 bin 213'ü tamamlanıp teslim edildi.

Asrın felaketinin ardından 11 ilde yürütülen çalışmalar nedeniyle inşa süreci uzayan 67 bin 450 konutun büyük bölümü de tamamlanma aşamasına ulaştı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Türkiye, Güncel, Deprem, Çevre, Emlak, Yaşam, Toki, Son Dakika

Güncel

