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Depremin merkez üssü ilçe, TOKİ eliyle yenilendi

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesi, TOKİ eliyle adeta yenilendi. İlçe merkezi ve köylerde yaklaşık 1400 konut yapılırken, depremzedeler güven içerisine evlerine yaşamaya başladı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte adeta yeniden inşa ediliyor. Depremin hemen ardından TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Yine ilçe merkezinde kentsel dönüşüm çerçevesinde 15'i 3 artı 1 ve 14'ü 2 artı 1 olmak üzere 29 blok planlandı. Bu kapsamda 404 daire ve 24 dükkanın yapımında yüzde 99 aşamalarına gelindi. Bu konutlar bir ay içerisinde sahiplerine teslim edilecekken, kentsel dönüşümün dışında kalan depremzede hak sahipleri için yapımına başlanan 130 daire ise kurası çekilerek hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yanı sıra kırsalda ise yüzlerce çelik konstrüksiyon evler yapıldı. Yaklaşık 1400 konutun yapıldığı ilçe adeta baştan yenilendi. Çok az eski yapının kaldığı ilçede projelerin devam edeceği öğrenildi.

"Devletimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum"

2020 Elazığ depremini Sivrice halkı olarak iliklerine kadar hissettiklerini belirten Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, "Devletimizden Allah razı olsun. Hemen anında birleştiler ve çok güzel bir şekilde ilçemizin konut ihtiyaçlarının bir kısmını karşıladılar. Gölbaşı Mahallesinde 305 konut teslim edildi. Şuan da Kültür Mahallesi'nde ki 404 konutun yapımı devam ediyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde onları da teslim alacağız. Cezaevinin bulunduğu kısımda yapılan 155 konuta da birçok vatandaşımız yerleşti. Devletimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hızlı bir şekilde insanların mağdur olmaması için canı gönülden çalıştılar" dedi.

"TOKİ artık bırakın ilçemizde dünyada marka oldu"

3 ve 4'üncü etapları da beklediklerini dile getiren Başkan Irmak, "Sivrice her geçen gün gelişen ve güzelleşen turizm de hak ettiği yere gelmek isteyen bir bölgedir. Sivrice artık Türkiye'de gözde bir yer oldu. Herkesin mağdur olarak bildiği ilçe devletimizin yardımıyla kısa bir süre içerisinde giderilmiştir. İnşallah kısa bir süre içerisinde eksik kalan konutlarımıza vatandaşlarımızı taşırsak daha mutlu olacağız. Halen konteynerde kalan vatandaşlarımız var. Geri kalan konutların hızlı bir şekilde ilçeye kazandırılması lazım. Sivrice sadece Elazığ ve burada yaşayan vatandaşların değil. Dünya malı olmuş turizmin gözdesi olan bir yerdir. Kayak merkezinden, inanç turizmi, sanat turizmi ve batık şehirle herkesin bildiği yerdir. Ben tekrardan devletimize teşekkür ediyorum. TOKİ artık bırakın ilçemizde dünyada marka oldu. Şuan da yapılan konutlara baktığımız zaman yapısal, sağlamlık ve kalite olarak çok güvenilir bir yapı elde etmiş olduk. Burada deprem olduğunda artık depremi çok hissetmiyoruz. Bizler Sivrice halkı olarak depremlere alıştık ama konutlar da ona göre daha dayanıklı ve modern yapıldı. Bundan dolayı da vatandaşlarımız güven içerisinde evlerinde ikamet edebiliyorlar" diye konuştu.