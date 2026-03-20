Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hüzünlü bayram

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat merkezli depremlerde yakınlarını kaybedenler, Ramazan Bayramı'nın ilk günü mezarlıkları doldurdu.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremlerde yakınlarını kaybedenler, bayram namazının ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'nın yolunu tuttu. Kimisi çocuklarının, kimisi anne ve babasının, kimisi de eşinin mezar taşına sarıldı.

'BU ACIYI ANCAK YAŞAYAN BİLİR'

Depremlerde oğlu Harun Görgülü ile gelini ve torununu kaybeden Mehmet Görgülü, gözyaşı dökerek, "Selam veriyorum her geldiğimde, 'Baban geldi oğlum' diye. Bu dünyada bir tane vardı, o da gitti, kimse kalmadı. Tek başıma yaşıyorum. Depremde gelinimle, torunumu da kaybettim. Onların da mezarlarına varıyorum ama bu kadar acı çekmiyorum. Nasıl oluyorsa buraya geldiğim zaman dayanamıyorum. Allah en büyük düşmanlarıma dahi evlat acısı vermesin. Özellikle de böyle bir acı. Bu acıyı ancak yaşayan bilir. Bu acıyı ancak bu şekilde yaşayan bilir onun dışında mümkünatı yok; kelimeler, şunlar bunla anlatılamaz. Bir tek bir evladım vardı, onu da aldı Rabb'im" dedi.

'ONSUZ HAYAT ZOR'

Depremde eşi Menekşe Kurt'u kaybeden Muzaffer Kurt, "Eşim Menekşe hatunu bayram ziyaretine geldik. Depremde şehit olan eşimin yanına geldik torunlarımla, çocuklarımla beraber birlikte. Konuşacak kelimelerimiz yok, onsuz hayat zor. Allah, bütün şehit yakınlarına da sabırlar versin. Allah bir daha o günlerimizi yaşatmasın. 6 Şubat öncesi bayramlarımız çok iyiydi. Şu an bayramdayız ama acılar içerisindeyiz. 'Herkes kara bayram yapıyor' desem inanır mısınız? O tatlı, huzurlu, iyi günlerimiz yok. Şu an etrafta gördüğünüz gibi bütün millet ağlamaklı bir şekilde yakınlarına, eşine, çocuğuna gelip ziyarette bulunuyorlar acılar içerisinde. Diyeceğim tek kelime, Allah'ım bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

KIZININ MEZAR TAŞINI ÖPÜP AĞLADI

8 yıl önce iç savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de depremde yakınlarını kaybeden Suriyeli Türkmen Arife Hacı da kızı Esma Arab'ın mezarında gözyaşı döktü. Depremde 6 yakınını kaybettiğini ve 6 Şubat'tan sonra bayram yaşamadığını belirten Arife Hacı, gözyaşları içinde kızının mezar taşını öpüp, dua etti.

