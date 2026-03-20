Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hüzünlü bayram

20.03.2026 12:24
KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat merkezli depremlerde yakınlarını kaybedenler, Ramazan Bayramı'nın ilk günü mezarlıkları doldurdu.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremlerde yakınlarını kaybedenler, bayram namazının ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'nın yolunu tuttu. Kimisi çocuklarının, kimisi anne ve babasının, kimisi de eşinin mezar taşına sarıldı.

'BU ACIYI ANCAK YAŞAYAN BİLİR'

Depremlerde oğlu Harun Görgülü ile gelini ve torununu kaybeden Mehmet Görgülü, gözyaşı dökerek, "Selam veriyorum her geldiğimde, 'Baban geldi oğlum' diye. Bu dünyada bir tane vardı, o da gitti, kimse kalmadı. Tek başıma yaşıyorum. Depremde gelinimle, torunumu da kaybettim. Onların da mezarlarına varıyorum ama bu kadar acı çekmiyorum. Nasıl oluyorsa buraya geldiğim zaman dayanamıyorum. Allah en büyük düşmanlarıma dahi evlat acısı vermesin. Özellikle de böyle bir acı. Bu acıyı ancak yaşayan bilir. Bu acıyı ancak bu şekilde yaşayan bilir onun dışında mümkünatı yok; kelimeler, şunlar bunla anlatılamaz. Bir tek bir evladım vardı, onu da aldı Rabb'im" dedi.

'ONSUZ HAYAT ZOR'

Depremde eşi Menekşe Kurt'u kaybeden Muzaffer Kurt, "Eşim Menekşe hatunu bayram ziyaretine geldik. Depremde şehit olan eşimin yanına geldik torunlarımla, çocuklarımla beraber birlikte. Konuşacak kelimelerimiz yok, onsuz hayat zor. Allah, bütün şehit yakınlarına da sabırlar versin. Allah bir daha o günlerimizi yaşatmasın. 6 Şubat öncesi bayramlarımız çok iyiydi. Şu an bayramdayız ama acılar içerisindeyiz. 'Herkes kara bayram yapıyor' desem inanır mısınız? O tatlı, huzurlu, iyi günlerimiz yok. Şu an etrafta gördüğünüz gibi bütün millet ağlamaklı bir şekilde yakınlarına, eşine, çocuğuna gelip ziyarette bulunuyorlar acılar içerisinde. Diyeceğim tek kelime, Allah'ım bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

KIZININ MEZAR TAŞINI ÖPÜP AĞLADI

8 yıl önce iç savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de depremde yakınlarını kaybeden Suriyeli Türkmen Arife Hacı da kızı Esma Arab'ın mezarında gözyaşı döktü. Depremde 6 yakınını kaybettiğini ve 6 Şubat'tan sonra bayram yaşamadığını belirten Arife Hacı, gözyaşları içinde kızının mezar taşını öpüp, dua etti.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: DHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü

12:22
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
11:42
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
11:05
İran’da yeni suikast Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
