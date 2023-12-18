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Depremin merkezi Kahramanmaraş 10 ay sonra bu hale geldi - Son Dakika
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Depremin merkezi Kahramanmaraş 10 ay sonra bu hale geldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından 10 ay geçti. Şehir merkezi dron ile görüntülendi ve inşaat çalışmaları başladı. Enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, yeni mahallelerin kurulumuna başlandı. Şehirdeki ticaret prefabrik ve konteyner çarşılarla devam ediyor.

Depremin merkezi Kahramanmaraş 10 ay sonra bu hale geldi
18.12.2023 - 22:41,  Güncelleme: 22:57
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Depremin merkezi Kahramanmaraş 10 ay sonra bu hale geldi

Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor şehir merkezi şantiye alanına döndü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası aradan geçen 10 ayın ardından Kahramanmaraş şehir merkezi dron ile görüntülendi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde 11 il etkilendi, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden 10 ay 12 gün geçti.

12 bin 659 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'ta şehir merkezinin son hali dron ile görüntülendi. Şehir merkezinde binaların bir kısmı depremde yıkıldı, bir kısmı ise deprem sonrası kontrollü şekilde yıkıldı.

Adeta boş bir araziye dönen şehir merkezinde inşaat çalışmaları da başladı. Birçok alanda enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, temellerdeki enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiği görüldü.

Azerbaycan Mahallesi'nin kurulumuna da başlandı. Depremin büyük yıkım yaşadığı Azerbaycan Maahllesi, Hayrullah Mahallesi ve çevresine kuruluyor.

320 dönümlük bir alan üzerine kurulacak olan alanda bin 323 konut ve 799 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 122 bağımsız bölümün yer alacağı öğrenildi.

Depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda enkaz kalmazken, özellikle afetin en fazla vurduğu Şazibey Mahallesi diğer bölgelerde sessizlik hakim.

Yaklaşık 20 bin iş yerinin yıkıldığı şehrin farklı bölgelerinde kurulan prefabrik ve konteyner çarşılar ticaretin devamı için faaliyetlerini sürdürüyor.

Van'dan geldiğini söyleyen Kenan Ebeperi, "Biz deprem günü yola çıktık geldik bize telefon açtılar buraya gelmemiz için. Geldik ve çok karanlıktı. Elimizden geldiği kadar enkazlardan sağ da cenaze de çıkarttığımız oldu 55 gün gönüllü çalıştık. Halen buradayız firmalar gelip fore kazıları vurup binalar yapmaya başladılar. Bundan sonra deprem de olsa burada deprem de olsa san kaybı olmaz" dedi.

Hatice Nur Çam ise, "İnşaatlar başladı her yerde. İlk dönemlere göre şuanda şehrimiz baya iyi durumda" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Depremin merkezi Kahramanmaraş 10 ay sonra bu hale geldi - Son Dakika


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