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Depremin vurduğu mahallenin yerinde dönüşüm bekleyişi - Son Dakika
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Depremin vurduğu mahallenin yerinde dönüşüm bekleyişi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası 43 binanın yıkıldığı ve yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği mahallede yerinde dönüşüm bekleyişi sürüyor. Depremde büyük yıkıma uğrayan Şazibey Mahallesi'nde yerinde dönüşüm çalışmalarının başlaması talep ediliyor. Mahalle sakinleri, evlerine dönüş yapabilmek için yetkililerden destek bekliyor.

04.01.2024 - 10:17,
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Depremin vurduğu mahallenin yerinde dönüşüm bekleyişi

Kahramanmaraş depremlerinde 43 binanın yıkıldığı ve 4 bin kişinin hayatını kaybettiği mahallede yerinde dönüşüm bekleyişi sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası 43 binanın yıkıldığı ve yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği mahallenin yerinde dönüşüm bekleyişi sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat tarihli depremde Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'nde büyük yıkıma neden oldu. Yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği mahallede 18 bin civarında insan evsiz kalmıştı.

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde Azerbaycan Mahallesi'nde yerinde dönüşüm çalışmalarına başlanmış, Azerbaycan devleti tarafından yaptırılan alanın devamında Şazibey Mahallesi'nde yerinde dönüşüm projesine dahil edilmesini isteyen Şazibey Mahalle Muhtarı Cemal Kaya, "Hayrullah Mahallesi'nde yerinde dönüşüm başladı. İnşallah bizim de talebimiz de yetkililerimizden Şazibey Mahalle'mizden bu projeye dahil olması ve bir an önce başlaması. Vatandaşlarımızın yüzde 80'i konteyner kentlerde, yüzde 10'u köylerinde, yüzde 10'u da dışarı gitti. Öncelikle kıymetli cumhurbaşkanımızdan bir an önce ayağa kalkması. Burası Kahramanmaraş için çok önemli bir yer. En büyük yıkım olan ve ölüm olan bizim mahallemizdi. Bir an önce ayağa kalkıp vatandaşlarımızın evlerine yerleşmesidir bizim talebimiz" diye konuştu. Bizim mahallemizde yer sorunu yok Ebrar Sitesi bölgemizde 15-20 dönümlük parklar vardı. İnşallah zemin artı dört kat deniliyor ve sorun çıkmayacak. Benim mahallem 65 bloktu ve 43 tanesi deprem anında yıkıldı. Mahallemdeki ölü sayısı 4 bin civarında Allah mekanlarını cennet eylesin. Geride kalanlarımıza da devletimiz sahip çıkacak" diye konuştu.

Depremzede Mehmet Şahin Temizalp ise, "Şabizey Mahallesi'nde su tesisatçılığı yapıyorum. Dükkanım vardı Ebrar Sitesi'nde. Bir an önce evlerimiz ve dükkan sahiplerine dükkanlarının yapılmasını istiyoruz" dedi.

Depremin vurduğu mahallenin yerinde dönüşüm bekleyişi
Kaynak: İHA
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