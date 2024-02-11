Depremin yıl dönümünde ücretsiz yemek ikramı - Son Dakika
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Depremin yıl dönümünde ücretsiz yemek ikramı

Kahramanmaraş'ta bir lokanta, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle yaklaşık bin 500 vatandaşa ücretsiz yemek ikramında bulundu. Deprem gününü hatırlatan ikramlar sanayi sitesindeki esnaf ve vatandaşlara gün boyu dağıtıldı. Lokanta esnafı, depremzede vatandaşlara gün boyu ücretsiz döner, kebap ve lahmacun ikram etti. Esnaf, yokluk ve çaresizliği hatırlatarak bu ikramı gerçekleştirdiklerini belirtti.

11.02.2024 10:22
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Depremin yıl dönümünde ücretsiz yemek ikramı

Deprem gününü hatırlatan ikramlar sanayi sitesindeki esnaf ve vatandaşlara gün boyu dağıtıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir lokanta, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle yaklaşık bin 500 vatandaşa ücretsiz yemek ikramında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Bir bardak su ve bir kase çorbanın arandığı deprem gününün unutulmaması adına Küçük Sanayi Sitesindeki bir lokanta esnafı, depremin yıl dönümü nedeniyle depremzede vatandaşlara gün boyu ücretsiz döner, kebap ve lahmacun ikram etti.

Esnaf Şevket Kardeş, "Depremin yıl dönümü nedeniyle vatandaşlarımıza kebap çeşitleri, lahmacun ve yaprak döner gün boyu ücretsiz dağıttık. 130 kilogram et kullandık. Biz depremi yaşadık ve yıl dönümü nedeniyle arkadaşlarla konuştuk ve bir de sanayideki bir arkadaşımın desteğiyle bu ikramı yaptık. Biz dahi bir kase çorbaya muhtaç kaldık. Paramız vardı ancak yiyemiyorduk. O günün önemine dağıttık" dedi.

Esnaf Sinan Zavrak, "Yıllardır bu mesleğin içindeyiz. Bir bardak suya muhtaç olduk bunu herkes biliyor. Onun için yıl dönümü nedeniyle ücretsiz yemek dağıttık. Yokluk ve çaresizliği gördük" diye konuştu.

Depremin yıl dönümünde ücretsiz yemek ikramı
Kaynak: İHA

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