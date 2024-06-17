Depremlerde ailesini kaybeden kadın, hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika
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Depremlerde ailesini kaybeden kadın, hayata tutunmaya çalışıyor

Hatay'da yaşanan depremlerde ailesinden 4 kişiyi kaybeden Gülendam Yüce, eşiyle birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. İskenderun ilçesindeki evleri depremde yıkılan çift, enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Ancak Gülendam Yüce'nin ağabeyi, yengesi, yeğeni ve torunu hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından konteyner kente yerleşen çift, bayramı buruk bir şekilde geçiriyor. Gülendam Yüce, hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarıyla teselli bulmaya çalıştığını ifade etti.

17.06.2024 13:15
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Hatay'da depremlerde ailesinden 4 kişiyi kaybeden Gülendam Yüce, eşiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Yüce ailesinin yaşadığı İskenderun ilçesindeki bina yıkıldı.

Enkaz altında kalan Gülendam Yüce (59) ve eşi Seyfettin Yüce (69) ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Binanın enkazından Gülendam Yüce'nin ağabeyi, yengesi ve yeğeniyle 8 yaşındaki torunun ise cansız bedeni çıkarıldı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından İbrahim Çeçen Vakfı tarafından yapılan konteyner kente yerleşen Yüce çifti, depremde kaybettikleri yakınlarının acısıyla buruk bir bayram geçiriyor.

Gülendam Yüce, AA muhabirine hayatını kaybeden yakınlarının geriye kalan fotoğraflarıyla teselli olmaya çalıştığını anlattı.

Bayramların kendileri için buruk geçtiğini belirten Yüce, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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